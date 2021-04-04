На качество жизнедеятельности человека особое воздействие оказывают разнообразные новые разработки и технологии. Не осталась без внимания и сфера образования. За последние годы во многих учреждениях начали оборудовать линфагонные кабинеты, подробнее ознакомиться с которыми можно на сайте nord-lk.ru.

По своей сути он представляет специально предназначенное помещение, в котором размещается звукотехническое и проекционное оборудование. Благодаря подобной технике можно реализовывать аудиовизуальный способ обучения детей.

Стоит заметить, что подобные кабинеты одновременно способны выполнять несколько основных функций. К ним относят: управление учебными работами учеников и информативная, контролирующе-корректирующая и коммуникативная, а также тренировочная и обучающая.

В сравнении с обычным учебным помещением у лимфагонного кабинета присутствуют такие положительные свойства:

Более высокая скорость при работе.

В больших классах присутствует возможность индивидуального подхода.

Эффективность процесса обучения. Это обусловлено тем, что за более короткий период можно достичь лучших результатов.

Оборудование можно использовать на различных стадиях обучения.

Применение разных режимов при обучении: индивидуальный либо парный, групповой.

Главным отличием от простого компьютерного кабинета принято считать оснащённость.

Применяемое оборудование

Для того, чтобы правильно оборудовать линфагонный кабинет, стоит воспользоваться специально предназначенной технической аппаратурой и предметами мебели.

Обязательными элементами в таком помещении считают полукабинки для каждого из учеников и пульты дистанционного управления, коммутационные устройства и протекторы, интерактивные панели либо доски, специальное ПО и наушники с присутствием микрофона. Стоит заметить, что все подобные помещения могут быть разделены на несколько типов.

К основным относят мобильные аудитории и цифровые линфагонные лаборатории, кабинеты с компьютерами или же элементами мультимедиа. Если кабинет имеет элементы мультимедиа, то преподаватель имеет возможность управлять процессом обучения со своего компьютера со специально предназначенным ПО.

С его помощью преподаватель выходит в сеть и координирует деятельность учащихся, в электронном виде хранит все нужные материалы и на уроках выводит необходимые видеофайлы и графические изображения.