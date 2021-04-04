Лингафонные кабинеты — что это такое, для чего нужны и каким оборудованием оснащены
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Лингафонные кабинеты — что это такое, для чего нужны и каким оборудованием оснащены

4 апреля 2021

На качество жизнедеятельности человека особое воздействие оказывают разнообразные новые разработки и технологии. Не осталась без внимания и сфера образования. За последние годы во многих учреждениях начали оборудовать линфагонные кабинеты, подробнее ознакомиться с которыми можно на сайте nord-lk.ru.

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По своей сути он представляет специально предназначенное помещение, в котором размещается звукотехническое и проекционное оборудование. Благодаря подобной технике можно реализовывать аудиовизуальный способ обучения детей.

Стоит заметить, что подобные кабинеты одновременно способны выполнять несколько основных функций. К ним относят: управление учебными работами учеников и информативная, контролирующе-корректирующая и коммуникативная, а также тренировочная и обучающая.

В сравнении с обычным учебным помещением у лимфагонного кабинета присутствуют такие положительные свойства:

  • Более высокая скорость при работе.
  • В больших классах присутствует возможность индивидуального подхода.
  • Эффективность процесса обучения. Это обусловлено тем, что за более короткий период можно достичь лучших результатов.
  • Оборудование можно использовать на различных стадиях обучения.
  • Применение разных режимов при обучении: индивидуальный либо парный, групповой.

Главным отличием от простого компьютерного кабинета принято считать оснащённость.

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Применяемое оборудование

Для того, чтобы правильно оборудовать линфагонный кабинет, стоит воспользоваться специально предназначенной технической аппаратурой и предметами мебели.

Обязательными элементами в таком помещении считают полукабинки для каждого из учеников и пульты дистанционного управления, коммутационные устройства и протекторы, интерактивные панели либо доски, специальное ПО и наушники с присутствием микрофона. Стоит заметить, что все подобные помещения могут быть разделены на несколько типов.

К основным относят мобильные аудитории и цифровые линфагонные лаборатории, кабинеты с компьютерами или же элементами мультимедиа. Если кабинет имеет элементы мультимедиа, то преподаватель имеет возможность управлять процессом обучения со своего компьютера со специально предназначенным ПО.

С его помощью преподаватель выходит в сеть и координирует деятельность учащихся, в электронном виде хранит все нужные материалы и на уроках выводит необходимые видеофайлы и графические изображения.



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