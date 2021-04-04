На качество жизнедеятельности человека особое воздействие оказывают разнообразные новые разработки и технологии. Не осталась без внимания и сфера образования. За последние годы во многих учреждениях начали оборудовать линфагонные кабинеты, подробнее ознакомиться с которыми можно на сайте nord-lk.ru.
По своей сути он представляет специально предназначенное помещение, в котором размещается звукотехническое и проекционное оборудование. Благодаря подобной технике можно реализовывать аудиовизуальный способ обучения детей.
Стоит заметить, что подобные кабинеты одновременно способны выполнять несколько основных функций. К ним относят: управление учебными работами учеников и информативная, контролирующе-корректирующая и коммуникативная, а также тренировочная и обучающая.
В сравнении с обычным учебным помещением у лимфагонного кабинета присутствуют такие положительные свойства:
- Более высокая скорость при работе.
- В больших классах присутствует возможность индивидуального подхода.
- Эффективность процесса обучения. Это обусловлено тем, что за более короткий период можно достичь лучших результатов.
- Оборудование можно использовать на различных стадиях обучения.
- Применение разных режимов при обучении: индивидуальный либо парный, групповой.
Главным отличием от простого компьютерного кабинета принято считать оснащённость.
Применяемое оборудование
Для того, чтобы правильно оборудовать линфагонный кабинет, стоит воспользоваться специально предназначенной технической аппаратурой и предметами мебели.
Обязательными элементами в таком помещении считают полукабинки для каждого из учеников и пульты дистанционного управления, коммутационные устройства и протекторы, интерактивные панели либо доски, специальное ПО и наушники с присутствием микрофона. Стоит заметить, что все подобные помещения могут быть разделены на несколько типов.
К основным относят мобильные аудитории и цифровые линфагонные лаборатории, кабинеты с компьютерами или же элементами мультимедиа. Если кабинет имеет элементы мультимедиа, то преподаватель имеет возможность управлять процессом обучения со своего компьютера со специально предназначенным ПО.
С его помощью преподаватель выходит в сеть и координирует деятельность учащихся, в электронном виде хранит все нужные материалы и на уроках выводит необходимые видеофайлы и графические изображения.