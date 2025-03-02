Как провести seo оптимизацию сайта

Сайт – это лицо и инструмент продвижения в интернете. Вашего бизнеса, бренда, идеи, товаров и услуг. Самый эффективный способ это сделать – его SEO, или поисковая оптимизация. Процесс последовательного и планомерного повышения рейтинга вашего ресурса на рынке, перед посетителями, и в поисковых системах. С помощью поисковых систем привлекается ваша целевая аудитория – для наращивания клиентской базы, роста числа продаж или необходимых действий. 15 лет с успехом для клиентов SEO-оптимизацию сайта делает компания «Некстайп», аккредитованная Минцифры РФ.

Этапы и результаты работ «Некстайп»

За 15 дней после заключения договора и предоплаты, компания проведет аудит ресурса, его базовую оптимизацию, и оптимизацию взаимодействия с внешними ресурсами.

Результатом работ заказчик получает:

Настройки сайта под поисковые SEO-требования Гугл и Яндекс и доступ к личным кабинетам.

Оптимизированную семантику ядра с заполненными метатегами.

Инструкции по использованию семантики и метатегов по оформлению страниц.

Отчеты по работам.

В результате такой работы ваш сайт будет продвигаться на первые позиции в поиске – цель оптимизации.

Аудит сайта

При аудите ресурс анализируется на наличие санкций в поиске и соответствие его требованиям, релевантность контента направлению на рынке и место среди конкурентов.

Оценивается работоспособность и скорости загрузок страниц, верстка ресурса, его юзабилити и дизайн.

Анализируется, в каком состоянии ссылочная масса и контекстная реклама, уровень использования профилей социальных сетей.

Базовая оптимизация

На основном этапе выполняются мероприятия:

Настраивается аналитика в сервисах Яндекса и Гугла.

Определяются меры по уходу от санкций и удалению вирусов.

Настраиваются служебные файлы и базовые редиректы для упрощения ссылок.

Формируется семантическое ядро ключевых слов по тематике сайта.

Оптимизируются мета-теги по страницам и заголовки по сайту.

Выполняется ряд дополнительных работ в зависимости от состояния ресурса.

Работа с контентом

Анализируется имеющийся контент и его уникальность. Удаляются пустые и дубли страниц.

Создается уникальный контент по тематике.

Подбираются и оптимизируются оригинальные изображения и графика, делается копирайт текстов.

Внешнее взаимодействие

Определяется работа с внешними ресурсами.

Корректируются битые и удаляются неработающие ссылки на сайт со сторонних ресурсов.

Сайт анализируется на взаимодействие с поисковой выдачей.

Формируются рекомендации по созданию и закупке ссылочной массы на сайт.

Итогом рекомендаций будет стабильный рост трафика, конверсии, и числа продаж.