Как провести seo оптимизацию сайта

Сайт – это лицо и инструмент продвижения в интернете. Вашего бизнеса, бренда, идеи, товаров и услуг. Самый эффективный способ это сделать – его SEO, или поисковая оптимизация. Процесс последовательного и планомерного повышения рейтинга вашего ресурса на рынке, перед посетителями, и в поисковых системах. С помощью поисковых систем привлекается ваша целевая аудитория – для наращивания клиентской базы, роста числа продаж или необходимых действий. 15 лет с успехом для клиентов SEO-оптимизацию сайта делает компания «Некстайп», аккредитованная Минцифры РФ.
Содержание
Этапы и результаты работ «Некстайп»
За 15 дней после заключения договора и предоплаты, компания проведет аудит ресурса, его базовую оптимизацию, и оптимизацию взаимодействия с внешними ресурсами.
Результатом работ заказчик получает:
- Настройки сайта под поисковые SEO-требования Гугл и Яндекс и доступ к личным кабинетам.
- Оптимизированную семантику ядра с заполненными метатегами.
- Инструкции по использованию семантики и метатегов по оформлению страниц.
- Отчеты по работам.
В результате такой работы ваш сайт будет продвигаться на первые позиции в поиске – цель оптимизации.
Аудит сайта
При аудите ресурс анализируется на наличие санкций в поиске и соответствие его требованиям, релевантность контента направлению на рынке и место среди конкурентов.
Оценивается работоспособность и скорости загрузок страниц, верстка ресурса, его юзабилити и дизайн.
Анализируется, в каком состоянии ссылочная масса и контекстная реклама, уровень использования профилей социальных сетей.
Базовая оптимизация
На основном этапе выполняются мероприятия:
- Настраивается аналитика в сервисах Яндекса и Гугла.
- Определяются меры по уходу от санкций и удалению вирусов.
- Настраиваются служебные файлы и базовые редиректы для упрощения ссылок.
- Формируется семантическое ядро ключевых слов по тематике сайта.
- Оптимизируются мета-теги по страницам и заголовки по сайту.
Выполняется ряд дополнительных работ в зависимости от состояния ресурса.
Работа с контентом
Анализируется имеющийся контент и его уникальность. Удаляются пустые и дубли страниц.
Создается уникальный контент по тематике.
Подбираются и оптимизируются оригинальные изображения и графика, делается копирайт текстов.
Внешнее взаимодействие
Определяется работа с внешними ресурсами.
Корректируются битые и удаляются неработающие ссылки на сайт со сторонних ресурсов.
Сайт анализируется на взаимодействие с поисковой выдачей.
Формируются рекомендации по созданию и закупке ссылочной массы на сайт.
Итогом рекомендаций будет стабильный рост трафика, конверсии, и числа продаж.