Libra Coin или Facebook в мире криптовалюты

Facebook — серьезный международный игрок, у которого неограниченные возможности. Марк Цукерберг создал огромное сообщество, которое в настоящее время не может представить свою жизнь без социальных сетей. Все, что Facebook начинает инвестировать, становится знаковым, популярным и чрезвычайно ценным.

Весовая монета может оказаться еще одним примером успеха. Администрация платформы Facebook неоднократно усложняла жизнь трейдерам, владельцам криптовалютных сайтов, биржам, спекулянтам и инвесторам. Группы были закрыты, фан-страницы удалены, а реклама заблокирована.

Неудивительно, что среда любителей виртуальных платежных средств не выгодна владельцам портала. Почему их политика начинает меняться? Это прорыв? Ну, ничего страшного! Facebook заботится только о своих интересах! Задача Libra Coin — проект, по-видимому, созданный для пользователей.

Цель и миссия Libra Coin — преобразовать цифровую экономику путем предоставления финансовых технологий и банковских услуг населению всего мира. Основным объектом интереса создателей токенов являются люди, у которых нет банковского счета. Однако проблемой реализации такого плана может быть противодействие отмыванию денег и терроризму.

Первоначальный дальновидный план состоял в том, чтобы начать функционировать в качестве системы авторизации под названием Ассоциация Весов, в которой валидаторами являются наиболее популярные бренды и корпорации, например, Visa, Mastercard, Paypal, Ebay, Coinbase, Lyft, Uber и другие.

Тем не менее, программа превратилась в криптовалюту, которая изначально облегчит оплату рекламных услуг пользователям Facebook, Instagram и Whatsapp. Весовая монета должна иметь «внутреннюю ценность», возникающую в результате комбинации токенов с глобальным портфелем валют и другими активами с низкой волатильностью (например, ценными бумагами, золотом).

Благодаря этому его курс будет постоянным и сопоставимым, среди прочего для фиатных валют. Это полная противоположность текущим криптовалютам, которые могут изменить их стоимость на несколько сотен процентов за один день. Весовая монета — вторая биткойн?

На наш взгляд, нет, но нельзя сказать, что это не будет очень успешно. Сообщество, собравшееся вокруг всего проекта, огромно, но все зависит от окончательного принятия рынка. Libra Coin теоретически становится ближе, но мы до сих пор не получили полную информацию о датах, датах, основных предположениях и всем процессе использования токенов.

Единственное упоминание о том, что оно будет доступно в 2020 году. Поэтому сложно говорить о том, какие изменения оно принесет, потому что к этому времени все может произойти.

Libra Coin часто демонизируется и бойкотируется. Есть много предупреждающих сигналов об этой криптовалюте, но может оказаться, что она не принесет ничего плохого нашему миру. Мы хотели бы услышать ваши взгляды на Libra Coin.

Источник: https://wallbtc.info/chto-takoe-kriptovalyuta-facebook-libra/