Какие услуги предоставляют недорогие гостиницы в Алма-Ате?

Алма-Ата – гостеприимный город. На его старинных улочках прячется множество гостинец и отелей, номерной фонд которых радует глаз и карман. А предоставляемые услуги не уступают в качестве таким гигантам, как гостиница «Алма-Аты» и «Казахстан». Самые популярные из них, конечно – бесплатные! Но, есть множество таких, за которые не жалко и не заплатить. И сегодня мы поговорим о самых интересных из них.

Услуги бизнес-центра

На территории любой уважающей себя гостиницы в Алма-Аты недорого сдаются в почасовую аренду конференц-залы и переговорные.

В большинстве таких комплексов в непосредственной близости размещены банкетные залы, чтобы участники мероприятия могли перекусить во время перерыва. Для удобства работы с документами предусмотрены комнаты с копировальной техникой.

Ресторан

Несмотря на необходимость оплаты дополнительного счета приотельные ресторации популярны среди постояльцев.

Выигрышны в них не только приготовленные блюда различных кухонь мира, но и возможность заказа отдельного диетного меню. Оно полностью соответствующе потребностям гостя и имеет приемлемую стоимость.

К ресторанным услугам относится и доставка еды в номер 24 часа в сутки.

Существует возможность заказа упакованных ленчей.

Кроме того, процесс приготовления пищи в таких заведениях строго контролируется. Она всегда свежая и вкусная.

Прачечная

Как и многие другие сервисы действует круглосуточно. Одежду забирают и возвращают уже чистой горничные. Данная услуга используется в комплексе с химчисткой и гладильней.

Сауна и массаж

Относятся к отдельно оплачиваемым услугам. Заказываются комплексно или раздельно. Сеансы массаж проводятся в специализированных кабинетах или номере. Среди различных видов саун преобладает вариант с сухим паром. В некоторых заведениях присутствуют парильни нескольких видов.

Аренда машины

Оформляется документально. Согласно договору, заправка автотранспорта осуществляется за счет арендатора. Ремонт, в непредусмотренных страховкой случаях, также производится за счет лица, арендовавшего транспортное средство.

Бильярд и прочие развлечения

В зависимости от класса заведения в эту группу может входить: верховая езда, теннисные корты, посещение выставок, индивидуальные занятия с тренером и многие другие услуги.

Дополнительные удобства в номерах

Помимо мини-бара и индивидуального сейфа сюда включена установка дополнительных спальных мест, доставка прессы, чистка обуви и многое другое.