С целью обеспечения индивидуальной защиты используются перчатки латексные. Их применение способно защитить кожу рук от ожогов и снизить риски воздействия с патогенной флорой. Данная статья содержит информацию о том, что такое латексные перчатки, их характеристики и для чего используются.
Что такое латексные перчатки и их характеристики
Данные изделия обеспечивают защиту кожи рук от негативного воздействия на них.
Для их производства используют вытяжку гевеи. В процессе производства добавляют различные химические компоненты, в результате получая материал.
Изделия обладают следующими характеристиками:
- Повышенная эластичность.
- Хорошая посадка на руке. Изделие хорошо натягиваются на руки, и обтягивают их
- Повышенная влагостойкость. Резина не пропускает влагу. При контакте с водой руки останутся сухими.
- Нет швов. В процессе изготовления изделия не образуются швы.
- Возможность использовать латексные перчатки при необходимости выполнить работу требующую тактильной чувствительности рук.
Данные изделия рекомендованы для выполнения работ в медицинских учреждениях, поскольку обеспечивают соблюдение санитарных правил.
Их часто используют в пищевой промышленности и салонах красоты.
Перчатки из латекса: как долго их можно носить
Изделия производятся с целью обеспечения потребителей защитой кожи рук при совершении медицинских/инвазивных процедур, пирсинга и тату.
Если в процессе носки была выявлена аллергическая реакция на латекс, его можно заменить на нитриловые перчатки.
Согласно правилам использования, изделия пригодно к использованию не более, чем на 2 часа.
Перед обработкой перчаток важно ознакомиться с инструкцией. Нельзя осуществлять обработку спиртом и растворами содержащими спирт. В этом случае материал может раствориться.
Какие перчатки лучше
Приобретать изделие необходимо в соответствии с предстоящими условиями эксплуатации. Важно знать, что в сравнении с аналогами, латекс обладает повышенной эластичностью.
Он отлично тянется и не рвётся. Материал не пропускает влагу. При использовании в косметологии и медицине – перчатки из латекса станут отличным вариантом. Можно быть на 100% уверенным, что в кровь не посадки микроорганизмы.
Перчатки из латекса обладают огромным количеством преимуществ. При этом, они имеют достаточно низкую стоимость.