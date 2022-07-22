Латексные перчатки — характеристики и для чего применяются
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Латексные перчатки — характеристики и для чего применяются

22 июля 2022

С целью обеспечения индивидуальной защиты используются перчатки латексные. Их применение способно защитить кожу рук от ожогов и снизить риски воздействия с патогенной флорой. Данная статья содержит информацию о том, что такое латексные перчатки, их характеристики и для чего используются.

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Что такое латексные перчатки и их характеристики

Данные изделия обеспечивают защиту кожи рук от негативного воздействия на них.

Для их производства используют вытяжку гевеи. В процессе производства добавляют различные химические компоненты, в результате получая материал.

Изделия обладают следующими характеристиками:

  • Повышенная эластичность.
  • Хорошая посадка на руке. Изделие хорошо натягиваются на руки, и обтягивают их
  • Повышенная влагостойкость. Резина не пропускает влагу. При контакте с водой руки останутся сухими.
  • Нет швов. В процессе изготовления изделия не образуются швы.
  • Возможность использовать латексные перчатки при необходимости выполнить работу требующую тактильной чувствительности рук.

Данные изделия рекомендованы для выполнения работ в медицинских учреждениях, поскольку обеспечивают соблюдение санитарных правил.

Их часто используют в пищевой промышленности и салонах красоты.

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Перчатки из латекса: как долго их можно носить

Изделия производятся с целью обеспечения потребителей защитой кожи рук при совершении медицинских/инвазивных процедур, пирсинга и тату.

Если в процессе носки была выявлена аллергическая реакция на латекс, его можно заменить на нитриловые перчатки.

Согласно правилам использования, изделия пригодно к использованию не более, чем на 2 часа.

Перед обработкой перчаток важно ознакомиться с инструкцией. Нельзя осуществлять обработку спиртом и растворами содержащими спирт. В этом случае материал может раствориться.

Какие перчатки лучше

Приобретать изделие необходимо в соответствии с предстоящими условиями эксплуатации. Важно знать, что в сравнении с аналогами, латекс обладает повышенной эластичностью.

Он отлично тянется и не рвётся. Материал не пропускает влагу. При использовании в косметологии и медицине – перчатки из латекса станут отличным вариантом. Можно быть на 100% уверенным, что в кровь не посадки микроорганизмы.

Перчатки из латекса обладают огромным количеством преимуществ. При этом, они имеют достаточно низкую стоимость.



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