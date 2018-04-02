Квест, как бизнес

Сегодня многие задумываются над возможностями дополнительного заработка. Безусловно, развлекательная индустрия в мегаполисе достаточно обширна и развита. Однако, большая часть развлечений уже давно известна горожанам. А это означает, что не всегда они будут пользоваться большим спросом. К примеру, кинотеатры заполняются лишь на наиболее значимые премьеры. Театры, несмотря на внушительные цены на билеты, не пользуются массовостью.

На передний план выходит активный отдых. Но где его найти, будучи в мегаполисе? На сайте Exitworld.com Вы сможете найти франшизы детских квестов (и не только). Сегодня это направление приобретает особенно важное значение. Безусловно, крупные города располагают уже многими квестами. В регионах же развлечение ещё в новинку. Речь идёт о том, что в провинции значительно меньше конкуренции и если раньше остальных успеть занять нишу, в последующем развиваться будет существенно проще.

ДОЗОР и Encounter: квесты, которые уже успели надоесть

Не стоит забывать о том, что квесты могут быть организованы не только в комнате, но и во всём городе. Дело в том, что при планировании квестов в городской среде, организаторы вынуждены считаться с большим количеством аспектов:

погода;

сезон;

количество участвующих людей;

время суток;

возможная опасность и т.д.

В виду этого, в последнее время предприниматели всё больше смотрят в сторону квест-комнат. В этом развлечении есть тоже довольно много интересного. К примеру, в комнату помещаются сразу несколько людей.

При этом, чтобы выбраться из комнаты потребуется отгадать ни одну загадку. Кроме того, сэкономить необходимое время и решить квест позволит лишь командный подход. Особенно интересно играть с малознакомыми людьми (важно быстро организоваться, распределить роли и решать поставленные задачи).

Возможные сложности, ожидающие на пути организаторов квестов

Какой бы квест Вы не организовали (по франшизе или исключительно по собственному сценарию), всегда проводите лекцию, касающуюся техники безопасности. Кроме того, после завершения лекции, каждый участник квеста обязан подписать отказ от ответственности.

Иначе говоря, если с человеком что-то произойдёт – в этом виноват исключительно он сам.

Любые ЧП на квесте – потенциальная угроза. Вы можете в течение нескольких лет развивать квестовые комнаты, но одна аварийная ситуация, которая приведёт к травме человека (или к летальному исходу), и о бизнесе можно будет забыть. Естественно, никто Вас в тюрьму не посадит (если все предписания были выполнены, комната отвечает нормам безопасности, а человек подписал отказ от ответственности). Тем не менее, страх потенциальных посетителей комнаты с квестом оказаться в подобной ситуации гарантированно оставит Вас банкротом.

Именно по этой причине большинство предпринимателей настоятельно рекомендует работать по уже неоднократно проверенным сценариям (по франшизе).

В видео будет дана информация, касающаяся организации квестов в реальности: