Как купить недвижимость в Черногории гражданину России
креатив как образ жизни

Как купить недвижимость в Черногории гражданину России

10 ноября 2021

Долгое время Восточная Европа, ввиду особенностей истории, политического строя, царившего здесь несколько десятилетий, была некой невидимкой для многих.

И только последние 10-15 лет эти страны воспрянули, начали приходить в себя, оценили все прелести рыночной экономики и стали активно привлекать иностранные инвестиции.

Одной из таких стран является Черногория. Это очень красивое место, с курортами, богатой архитектурой, пусть и медленно, но развивающейся экономикой. Неудивительно, что недвижимость в Черногории, которая пока еще на доступном уровне касаемо цены, так востребована у иностранных инвесторов, в том числе и у россиян.

04ceir1c

Многие активно приобретают здесь апартаменты и виллы.

Как россиянину купить недвижимость в Черногории

Законодательство страны допускает приобретение недвижимости иностранцами.

Есть некоторые бюрократические нюансы, но ничего суперсложного. Приобрести недвижимость в Черногории могут как физические, так и юридические лица.

Это определенные типы земель, которые иностранцам покупать нельзя. Например, это не могут быть земельные участки сельхозназначения, на территории национальных парков, рядом с государственной границей и так далее. В остальном никаких проблем нет.

Сама процедура приобретения недвижимости включает в себя следующие ключевые этапы:

  • Поиск объекта недвижимости. Это можно сделать самостоятельно или при помощи агентства. Второй вариант более надежный. Главное, чтобы само агентство было проверенным.
  • Резервация объекта и заключение предварительного договора.
  • Проверка объекта. Проверяется документация, отсутствие задолженностей по коммунальным услугам, какие-то ограничения и обременения. Если все в порядке, заключается уже основной договор.
  • Оплата сделки. Лучше делать это не наличными средствами, а путем банковского перевода.
  • Уплата налога. Покупатель должен уплатить налог в размере 3% от суммы сделки. Если это юридическое лицо, уплачивающее НДС, с него налог не взимается.
  • Регистрация права собственности. Затем, когда договор заключен, деньги переведены, право собственности переходит покупателю. И он должен это официально оформить в соответствующих органах.

02jag42f

Как купить недвижимость

Теоретически покупка недвижимости в Черногории самостоятельно возможно.

Но, с учетом сумм, на которые заключаются сделки, лучше не рисковать, потому что мошенников и здесь хватает и воспользоваться услугами проверенного агентства недвижимости.



Еще больше интересного на Propr.Me



Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • ваше имя: ваш комментарий
  • Ирина:
  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика