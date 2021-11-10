Как купить недвижимость в Черногории гражданину России

Долгое время Восточная Европа, ввиду особенностей истории, политического строя, царившего здесь несколько десятилетий, была некой невидимкой для многих.

И только последние 10-15 лет эти страны воспрянули, начали приходить в себя, оценили все прелести рыночной экономики и стали активно привлекать иностранные инвестиции.

Одной из таких стран является Черногория. Это очень красивое место, с курортами, богатой архитектурой, пусть и медленно, но развивающейся экономикой. Неудивительно, что недвижимость в Черногории, которая пока еще на доступном уровне касаемо цены, так востребована у иностранных инвесторов, в том числе и у россиян.

Многие активно приобретают здесь апартаменты и виллы.

Как россиянину купить недвижимость в Черногории

Законодательство страны допускает приобретение недвижимости иностранцами.

Есть некоторые бюрократические нюансы, но ничего суперсложного. Приобрести недвижимость в Черногории могут как физические, так и юридические лица.

Это определенные типы земель, которые иностранцам покупать нельзя. Например, это не могут быть земельные участки сельхозназначения, на территории национальных парков, рядом с государственной границей и так далее. В остальном никаких проблем нет.

Сама процедура приобретения недвижимости включает в себя следующие ключевые этапы:

Поиск объекта недвижимости. Это можно сделать самостоятельно или при помощи агентства. Второй вариант более надежный. Главное, чтобы само агентство было проверенным.

Резервация объекта и заключение предварительного договора.

Проверка объекта. Проверяется документация, отсутствие задолженностей по коммунальным услугам, какие-то ограничения и обременения. Если все в порядке, заключается уже основной договор.

Оплата сделки. Лучше делать это не наличными средствами, а путем банковского перевода.

Уплата налога. Покупатель должен уплатить налог в размере 3% от суммы сделки. Если это юридическое лицо, уплачивающее НДС, с него налог не взимается.

Регистрация права собственности. Затем, когда договор заключен, деньги переведены, право собственности переходит покупателю. И он должен это официально оформить в соответствующих органах.

Как купить недвижимость

Теоретически покупка недвижимости в Черногории самостоятельно возможно.

Но, с учетом сумм, на которые заключаются сделки, лучше не рисковать, потому что мошенников и здесь хватает и воспользоваться услугами проверенного агентства недвижимости.