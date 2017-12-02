Известно, что театр начинается с вешалки. А квартира начинается с прихожей. Если вы пригласили гостей, которые раньше не были у вас дома, то, войдя в квартиру, они сразу не попадут в гостиную, а начнут знакомство с обстановкой дома именно с прихожей, которую можно сравнить в этом отношении с фасадом дома или витриной магазина.

Но дело отнюдь не только во впечатлении. Здесь должно быть удобно! Надо иметь, куда повесить одежду, в том числе зимнюю, положить обувь.

Надо, чтобы было зеркало, в которое можно посмотреться перед выходом на улицу. Выходит так, что эта часть квартиры по-своему не менее важна, чем гостиная или спальня, и ей надо уделить серьёзное внимание.

Мебель для прихожей

В этой части квартиры трудно обойтись без шкафа. Но какой именно шкаф поставить в прихожей – это зависит от её площади. Если место позволяет, лучше всего установить шкаф-купе. Он удобен и вместителен.

Но бывает, что такой вариант не проходит из-за отсутствия места или из-за формы помещения. Тогда надо поставить обыкновенный шкаф, и из практических соображений желательно, чтобы его глубина была не менее сорока сантиметров. Если пространства уж совсем не хватает, придётся ограничиться навесной вешалкой.

Зеркало – необходимый предмет в прихожей. Оно может находиться на дверце шкафа. Но, конечно, более красиво смотрится зеркало, висящее на стене в эстетичной раме.

Помимо непосредственного назначения, большое зеркало имеет свойство визуально увеличивать помещение. Ещё один необходимый предмет мебели – тумба или подставки для обуви. Без этого обувь будет неряшливо лежать на полу.

Для небольших прихожих очень подходящим вариантом может быть модульный комплект мебели, который можно скомпоновать разными способами, подобрав наиболее подходящий для данного помещения.

Полезные советы

Дефицит площади – обычное явление для прихожей в большинстве квартир. Поэтому, обставляя и оформляя её, имеет смысл прислушаться к советам дизайнеров, которые помогают скрасить недостаток площади и тесноту в этом помещении.

В частности, рекомендуется пол делать более тёмным, чем стены, а потолок – более светлым. Что касается цветовой гаммы, то дизайнеры советуют использовать здесь не более трёх цветов.

Помещение надо хорошо осветить, и желательно не одним, а двумя-тремя светильниками. В очень небольшом помещении желательно поставить на цельный гарнитур, а отдельные предметы мебели.

Для преодоления дефицита места можно использовать такие решения, как ниши или полки под потолком, которые могут располагаться почти по всему периметру.

Разнообразную мебель предлагает потребителям интернет-магазин «Файні меблі». Здесь покупатель может найти качественные изделия, закупленные непосредственно у производителей, по весьма умеренным ценам, чтобы обставить свои прихожие в Киеве.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про дизайн прихожей.