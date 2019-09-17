Курсы программирования от компании IT Cloud Academy в Харькове

Информационные технологии давно занимают важное место в бизнесе, общественной деятельности, да и просто в повседневной жизни современного человека. Они находят применение в самых разных сферах экономики, производства, индустрии развлечений и в быту. Поэтому неудивительно, что специалисты соответствующего профиля широко востребованы среди работодателей.

IT курсы программирования

А вы хотите получить высокооплачиваемую должность в престижной компании, работать удаленно в свободном графике и со стабильно высоким доходом или открыть прибыльный бизнес в интернете? Уже занимаетесь программированием, но хотите повысить квалификацию? Тогда IT курсы от компании IT Cloud Academy в Харькове, Украина — именно то, что вам нужно. Программы представлены в самых разных направлениях. На постоянной

основе проводится подготовка специалистов начального, среднего и продвинутого уровня по созданию ПО, сайтов, игр, верстке сайтов и дизайну. Это разработка Front End, программирование C#/.Net и Java, тестирование ПО и многое другое. Курсы веб-дизайна предусматривают детальное освоение особенностей типографики, создания макетов лендингов и крупных сайтов!

Также формируются группы по изучению IT маркетинга и менеджмента, рекрутинга, продвижению брендов в соцсетях. При желании возможно параллельное обучение сразу нескольким специальностям. Тем более в таком случае предусмотрены солидные скидки при оплате.

О курсах IT Cloud Academy

Курсы программирования включают в себя как минимум 120 академических часов. Занятия продолжительностью 3 часа проходят в специально оборудованных аудиториях 2-3 раза в неделю, преимущественно в вечернее время. Количество человек в группе составляет 10-12 человек.

Это оптимальный вариант для того, чтобы преподаватель уделил максимум внимания каждому слушателю. Помимо изучения теории, студенты выполняют массу практических заданий — индивидуальных, групповых, домашних. Чтобы разнообразить учебный процесс, регулярно проводятся тренинги и мастер-классы с участием настоящих гуру программирования. По итогам обучения выпускники получают приглашения на собеседование в солидные ит-компании.

С полным списком IT курсов программирования, которые проводятся в Харькове, можно ознакомиться по ссылке: https://itcloud.academy/all-courses/

Преимущества курсов от IT Cloud Academy: