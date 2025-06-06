Камера для дрона — виды и характеристики
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Камера для дрона — виды и характеристики

6 июня 2025

Выбор камеры для дрона – это ключевое решение, определяемое спецификой задач, которые предстоит решать беспилотному аппарату. Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо ознакомиться с видами камер и их характеристиками.

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Виды

Выбор камер для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) определяется целевым назначением дрона. Применяются FPV, тепловизионные и мультиспектральные камеры.

FPV

FPV-камеры позволяют оператору видеть изображение, передаваемое в режиме реального времени с дрона на экран или специальные очки.

Существуют различные варианты:

  • Аналоговые. Они передают видеосигнал по аналоговому каналу;
  • Цифровые. Эти камеры отличаются улучшенным качеством изображения и повышенной помехоустойчивостью;
  • Компактные. Разработаны для применения на небольших и легких дронах, а также в условиях ограниченного пространства.

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Тепловизионные

Тепловизионные, также известные как инфракрасные, регистрируют инфракрасное излучение, исходящее от объектов, и преобразуют его в визуальное представление температуры.

Их функциональность охватывает широкий спектр применений, включая:

  • Обеспечение безопасности и наблюдение. Тепловизоры анализируют тепловые отпечатки для защиты границ, выявления целей в лесных массивах или густонаселенных городских районах;
  • Осуществление поисково-спасательных мероприятий. Они способны обнаруживать людей, оказавшихся под обломками или заблудившихся в лесу, используя разницу температур между телом и окружающей средой;
  • Функционирование в сложных условиях. Тепловизоры позволяют строить карты очагов возгорания даже сквозь дым, а также обнаруживать скрытые утечки газа в промышленных зонах.

Мультиспектральные

Мультиспектральные или многозональные модели фиксируют информацию в нескольких спектральных диапазонах, включая видимый свет, красный, инфракрасный и другие, формируя на основе этих данных сложное изображение.

Области применения этих камер разнообразны.

Например, в сельском хозяйстве они используются для наблюдения за посевами, анализа здоровья растений и прогнозирования урожая. Кроме того, многозональные камеры полезны для определения запасов древесины, как срубленной, так и растущей, а также для отслеживания болезней деревьев.

Определенные виды камер позволят дронам решать сложные задачи и оказывать влияние на различные сферы жизни.



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