Выбор камеры для дрона – это ключевое решение, определяемое спецификой задач, которые предстоит решать беспилотному аппарату. Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо ознакомиться с видами камер и их характеристиками.

Виды

Выбор камер для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) определяется целевым назначением дрона. Применяются FPV, тепловизионные и мультиспектральные камеры.

FPV

FPV-камеры позволяют оператору видеть изображение, передаваемое в режиме реального времени с дрона на экран или специальные очки.

Существуют различные варианты:

Аналоговые. Они передают видеосигнал по аналоговому каналу;

Цифровые. Эти камеры отличаются улучшенным качеством изображения и повышенной помехоустойчивостью;

Компактные. Разработаны для применения на небольших и легких дронах, а также в условиях ограниченного пространства.

Тепловизионные

Тепловизионные, также известные как инфракрасные, регистрируют инфракрасное излучение, исходящее от объектов, и преобразуют его в визуальное представление температуры.

Их функциональность охватывает широкий спектр применений, включая:

Обеспечение безопасности и наблюдение. Тепловизоры анализируют тепловые отпечатки для защиты границ, выявления целей в лесных массивах или густонаселенных городских районах;

Осуществление поисково-спасательных мероприятий. Они способны обнаруживать людей, оказавшихся под обломками или заблудившихся в лесу, используя разницу температур между телом и окружающей средой;

Функционирование в сложных условиях. Тепловизоры позволяют строить карты очагов возгорания даже сквозь дым, а также обнаруживать скрытые утечки газа в промышленных зонах.

Мультиспектральные

Мультиспектральные или многозональные модели фиксируют информацию в нескольких спектральных диапазонах, включая видимый свет, красный, инфракрасный и другие, формируя на основе этих данных сложное изображение.

Области применения этих камер разнообразны.

Например, в сельском хозяйстве они используются для наблюдения за посевами, анализа здоровья растений и прогнозирования урожая. Кроме того, многозональные камеры полезны для определения запасов древесины, как срубленной, так и растущей, а также для отслеживания болезней деревьев.

Определенные виды камер позволят дронам решать сложные задачи и оказывать влияние на различные сферы жизни.