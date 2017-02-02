какой объектив лучше

Каждый владелец зеркалки, то бишь зеркальной фотокамеры, рано или поздно понимает, что китовый объектив, идущий в комплекте с камерой, уже не позволяет использовать все возможности фототехники по-максимуму. Связано это с тем, что данные объективы несовершенны, стоят относительно дешево и устанавливаются в целом для того, чтобы владелец смог привыкнуть к съемке, понять какой стиль ему по душе и выбрать после объектив уже подороже и покачественней.

На сайте fotobym.com.ua/ru/ вы можете узнать все о студийном фотооборудовании, почитать о том, какой бывает фото и видеотехника, а также что представляют собой комплекты студийного света. Но мы понимаем, что далеко не каждый разбирается в технической теории, поэтому в этой статье постараемся рассказать о том, как выбрать правильный объектив простым языком.

Параметры объективов

Все объективы, существующие на современном рынке, отличаются между собой по следующим параметрам:

Фокусное расстояние. Этот показатель определяет то, насколько объектив способен приближать и отдалять фотографируемое изображение. Существуют как полнокадровые модели камер, так и камеры с меньшим разрешением матрицы. Вторые, как можно понять, увеличивают изображение сильнее первых. Угол обзора. Все объективы принято распределять на 4 категории: стандартные, широкоугольные, сверхширокоугольные и теле. Наиболее оптимальным для человеческого глаза углом обзора является тот, что входит в перспективу от 45 до 55 мм. Светосила. Этот параметр определяет насколько матрица или пленка способна освещаться светом. Чем выше светосила, тем на менее коротких выдержках можно проводить съемку. Обычно этот параметр маркируется по типу 50/1,4 и так далее. Стабилизатор изображения. Этот параметр позволяет предотвратить смазывание изображения при больших выдержках съемки. Такой способностью в той или иной мере оснащены любые объективы, но те объективы, которые оснащены возможностью смещения линзы обычно стоят дороже.

Таким образом, если вы предпочитаете снимать неподвижные объекты при плохом освещении, то вам лучше выбрать более дорогой объектив со стабилизатором.

Производители объективов

Каждый производитель объектива в той или иной мере стремится сделать свой объектив уникальным, чтобы удовлетворить потребности определенного потребителя. Например:

Canon – оснащен мотором для автофокуса.

Nikon – помимо мотора оснащен еще и приводом для фокусировки. Такие же параметры имеются Pentax и Sony.

Есть еще объективы Olympus, Panasonic, Sigma, Tamron и Tokina. Они относятся к более бюджетной ценовой категории.