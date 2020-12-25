Красивый телефонный номер – один из важных инструментов создания имиджа

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В чем польза красивого телефонного номера?

«Бронзовая» или «платиновая» комбинация: какая будет лучше соответствовать фирменному стилю?

Сервис Get Number – отличный помощник в создании положительного имиджа!

Как известно, телефонный номер входит в число важных инструментов формирования имиджа. И это подтверждают представители сервиса по подбору красивых номеров Get Number!

Запоминающаяся комбинация цифр обеспечит приток клиентов при ведении любой деятельности. Красивый номер придаст изюминку небольшому бизнесу (например, цветочному магазину, услугам маникюра/педикюра, ремонту бытовой техники и т. д.), а также станет идеальным помощником для рекламы товаров или услуг в социальных сетях.

В чем польза красивого телефонного номера?

Престижность, статусность и серьезность – основные инструменты имиджа компании. Красивые цифры будут отлично смотреться на визитках, рекламных буклетах и листовках. Увеличение потока клиентов до необходимого уровня. Если услуга интересна, а телефон легко запоминается, то можно не сомневаться – звонков от целевой аудитории поступит до 40% больше, чем на обычный номер! Эффективная реклама. При проведении рекламных кампаний красивый номер будет работать еще лучше, если дополнить его рифмованным слоганом. Такой подход часто используется при создании роликов на радио и телевидении.

При этом красивый номер вовсе не обязательно покупать – достаточно оформить подписку в Get Number и пользоваться теми же преимуществами!

Выгода очевидна: не нужно тратить баснословную сумму на приобретение интересной комбинации цифр, когда можно лишь вносить небольшую плату за ее использование (подписка + выбранный тарифный план).

«Бронзовая» или «платиновая» комбинация: какая будет лучше соответствовать фирменному стилю?

В базе Get Number множество категорий красивых телефонных номеров, но самые востребованные из них – «бронзовые» и «платиновые».

«Бронзовые» номера идеально подчеркнут имидж частных предпринимателей, оказывающих, к примеру, косметологические услуги или мелкий ремонт на дому у заказчика, при этом подписка на них недорогая.

Вот парочка идей для подбора:

3 одинаковые цифры в начале или в конце;

убывающая (возрастающая) последовательность четных или нечетных чисел: например, 468, 975;

последовательный числовой ряд: например, 12345.

«Платиновый» номер – это эксклюзивная комбинация, которая подбирается с учетом индивидуальных пожеланий. Такие телефоны чаще всего используются в тех случаях, когда необходимо привлечь дополнительных клиентов.

Стоимость подписки в этом случае будет выше, чем у «бронзовых», – тут все зависит от выбранной последовательности цифр и частоты их повторения.

Варианты для этой категории:

4 или 6 одинаковых цифр в начале, середине или конце телефона;

4 нуля подряд;

2 одинаковых трехзначных числа, которые разделены нулем.

Сервис Get Number – отличный помощник в создании положительного имиджа!

Компания Get Number предлагает выгодную подписку на городские и мобильные телефонные номера с учетом всех пожеланий заказчика.

Создатели сервиса прекрасно понимают, насколько важны все современные инструменты повышения имиджа компании, поэтому предлагают базу из 120 000 статусных комбинаций, которые подойдут для ведения любой деятельности!

Чем Get Number покоряет своих клиентов?

Никаких переплат и скрытых платежей! Сначала вы оформляете подписку на понравившийся номер (городской или мобильный), затем подбираете удобный тарифный план для совершения звонков – и можно сразу пользоваться услугами. Оплата вносится в соответствии с моделью подписки (стоимость уже входит в цену тарифного плана!), а тариф зависит от выбранного оператора, то есть каждый сможет найти для себя оптимальный вариант. Техподдержка для клиентов в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, Telegram. Интуитивно понятный интерфейс сайта и удобный навигатор, чтобы оформить номер было легко и быстро!

4. Быстрая доставка сим-карт по Москве, а с 2021 года – и в другие регионы.

Многие потенциальные заказчики (в том числе ваши!) уверены, что привлекательный номер телефона – показатель серьезного подхода к делу и заботы об удобстве клиентов.

К тому же подписка на номер с легко запоминающимся сочетанием цифр может стать реальной долгосрочной инвестицией: на сэкономленные на покупке средства можно арендовать сразу несколько красивых комбинаций и пользоваться ими по выбранному тарифному плану столько, сколько потребуется!