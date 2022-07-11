Соблюдение налоговых законов становится привычной нормой предпринимателей и бизнесменов. И в рамках налогового законодательства, существуют возможности минимизировать выплаты НДС, оптимизируя свой бизнес, используя мероприятия в рамках закона.
Для этого следует пробовать применение к своим условиям следующих вариантов. Грамотная оптимизация ндс может быть выполнена опытными специалистами компании CBS group.
Реорганизация юридического лица
Выполняется созданием выделившегося из состава нового юридического лица, когда к нему присоединяется покупатель имущества.
База НДС не возникает по п.5ст.50НК.
Вариант возможен, если покупатель – не плательщик НДС.
Толлинг в сторону интересов покупателей
Это операции с давальческим сырьем, когда посредник – не торговая компания, а производитель продукта.
Схема посредничества, когда покупателем поручается приобретение и переработка сырья в продукт, становящийся собственностью покупателя.
У производителя остается только разница за переработку.
Это легальный работающий способ.
Вычеты НДС
Товары принимаются для зачета по НДС, при отражении в Основных средствах 01. Пока они будут на бухгалтерском учете 08 Вложений для внеоборотных активов, откладывается срок ввода, и переносятся вычеты для НДС.
Не работает, когда есть учет продукта по счету 07.
Товарное кредитование покупателя
Заключается такой договор, когда товар кредитуется на определенный срок с обязательством покупателя через срок оплатить товар или его вернуть, с оплатой процентов ниже ставки рефинансирования, и с них НДС не считается.
Нужно считать цену продукта и срок, с уменьшением цены заранее на сумму процентов в соответствии со сроком.
Лучший срок для этого – 3 месяца, и разница в цене не больше 20%.
Эффективность такого уменьшения лимитируется размером учетной ставки.
Оптимизация арендой
Заключается в сдаче товара в аренду покупателю до оплаты.
Покупатель становится собственником только после оплаты. Подходят товары, могущие применяться в качестве основных фондов – техника, оборудование, мебель.
Ответственное хранение
Продаваемый товар передается на ответственное хранение за минимальное вознаграждение с обязательством возврата.
Пока не передаются имущественные права, НДС не считается. Такая схема удобна для продаж сырья производителям.
Гарантийный взнос по договору о намерениях
Эту форму стали практиковать застройщики, принимая доли паевых взносов в строящиеся квартиры, когда к учету по НДС будет принят только сданный объект.
Перенос поступления товара
Поступление товара к учету может откладываться для проверок качества, сверок, и подобных причин. Товар не оприходован, и числится по 002.
Оптимизация выплатами по договору комиссии с иностранной компанией
По договору комиссии, где комитент – иностранная фирма, та перекладывает обязательства на оффшор, а российская компания облагается НДС только по комиссионному вознаграждению.