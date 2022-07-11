Соблюдение налоговых законов становится привычной нормой предпринимателей и бизнесменов. И в рамках налогового законодательства, существуют возможности минимизировать выплаты НДС, оптимизируя свой бизнес, используя мероприятия в рамках закона.

Для этого следует пробовать применение к своим условиям следующих вариантов. Грамотная оптимизация ндс может быть выполнена опытными специалистами компании CBS group.

Реорганизация юридического лица

Выполняется созданием выделившегося из состава нового юридического лица, когда к нему присоединяется покупатель имущества.

База НДС не возникает по п.5ст.50НК.

Вариант возможен, если покупатель – не плательщик НДС.

Толлинг в сторону интересов покупателей

Это операции с давальческим сырьем, когда посредник – не торговая компания, а производитель продукта.

Схема посредничества, когда покупателем поручается приобретение и переработка сырья в продукт, становящийся собственностью покупателя.

У производителя остается только разница за переработку.

Это легальный работающий способ.

Вычеты НДС

Товары принимаются для зачета по НДС, при отражении в Основных средствах 01. Пока они будут на бухгалтерском учете 08 Вложений для внеоборотных активов, откладывается срок ввода, и переносятся вычеты для НДС.

Не работает, когда есть учет продукта по счету 07.

Товарное кредитование покупателя

Заключается такой договор, когда товар кредитуется на определенный срок с обязательством покупателя через срок оплатить товар или его вернуть, с оплатой процентов ниже ставки рефинансирования, и с них НДС не считается.

Нужно считать цену продукта и срок, с уменьшением цены заранее на сумму процентов в соответствии со сроком.

Лучший срок для этого – 3 месяца, и разница в цене не больше 20%.

Эффективность такого уменьшения лимитируется размером учетной ставки.

Оптимизация арендой

Заключается в сдаче товара в аренду покупателю до оплаты.

Покупатель становится собственником только после оплаты. Подходят товары, могущие применяться в качестве основных фондов – техника, оборудование, мебель.

Ответственное хранение

Продаваемый товар передается на ответственное хранение за минимальное вознаграждение с обязательством возврата.

Пока не передаются имущественные права, НДС не считается. Такая схема удобна для продаж сырья производителям.

Гарантийный взнос по договору о намерениях

Эту форму стали практиковать застройщики, принимая доли паевых взносов в строящиеся квартиры, когда к учету по НДС будет принят только сданный объект.

Перенос поступления товара

Поступление товара к учету может откладываться для проверок качества, сверок, и подобных причин. Товар не оприходован, и числится по 002.

Оптимизация выплатами по договору комиссии с иностранной компанией

По договору комиссии, где комитент – иностранная фирма, та перекладывает обязательства на оффшор, а российская компания облагается НДС только по комиссионному вознаграждению.