Обзор услуги проката автомобилей с водителем от компании «Авто-Аренда»

Темп жизни в мегаполисе в сравнении с провинцией значительно выше. Наверняка и читатель убеждался в означенном факте на собственном примере. Приходится планировать день заранее, чтобы успеть выжать максимум. При этом, учесть абсолютно все риски при планировании не всегда получается. По закону подлости пробка возникает именно в тот момент, когда опаздываешь на важную встречу. Отдельной проблемой стоит транспорт. Варианты с общественным транспортом даже не рассматривается. Надеяться на него – воровать деньги у самого себя (время – деньги).

Такси – тоже не лучший вариант. Класс поданного автомобиля и чистота салона, адекватность водителя устраивает не всегда. Компания «Авто-Аренда» предлагает для сдачи в аренду автомобили премиум-класса (с водителем и без). Арендованный автомобиль позволит находиться в собственном темпе и выбирать оптимальные маршруты для перемещений по городу. Подробней на сайте с ассортиментом автомобилей Вы сможете ознакомиться самостоятельно.

Автопарк, который подойдёт даже зажиточному бизнесмену

Любой предприниматель отчётливо понимает, что при встрече с партнёрами необходимо «держать марку». Встречают по одёжке. И этот факт не изменится никогда. Он остаётся постоянным вне зависимости от времени, страны, народа.

В компании «Авто-Аренда» на выбор доступны следующие авто:

MERCEDES-BENZ S-CLASS W222 (самый популярный вариант);

MERCEDES-BENZ 221;

MERCEDES-BENZ MAYBACH;

TOYOTA LAND CRUISER 200;

MERSCEDES-BENZ E-CLASS;

MERCEDES BENZ G 63 AMG MANSORY;

LEXUS LX570.

Нужно ли говорить о том, что автомобили подобного уровня предоставляют не только репутационные бонусы, но и обеспечивают максимальный комфорт перемещения.

Все автомобили находятся в отменном техническом состоянии. А при аренде авто с водителем, арендатор вообще не несёт никакой ответственности.

Автомобили в свадебный кортеж

Компания «Авто-Аренда» также предоставляет и лимузины. При необходимости можно составить свадебный кортеж, на который обратят внимание абсолютно все без исключения.

Помимо люксовых автомобилей колона легко дополняется микроавтобусами (обслуживающий персонал).

Нередко заказчики арендуют автомобиль с водителем, потому что не хотят пользоваться собственным средством передвижения. Например, при следовании в аэропорт (оставить авто негде).

В видео демонстрируется пример аренды автомобиля с водителем в столице Великобритании: