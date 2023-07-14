Пакеты используются для упаковки различного сырья и продуктов и без них бывает не обойтись во многих сферах. Также на пакеты наноситься логотип компании, и другая полезная информация что продвигает сеть магазинов или компанию. Чаще стали пользоваться популярностью крафт пакеты которые имеют свои уникальные особенности.

Крафтовые пакеты в широком ассортименте представлены на сайте компании http://dom-paketov.ru.

Что собой представляют крафтовые пакеты и их разновидности

Крафт пакеты производятся из переработанной макулатуры или целлюлозы благодаря чему не несут вреда экологии и легко утилизируются.

Изделие изготавливается из бумаги и имеет прямоугольную форму, а поместить в него можно практически что угодно.

Крафт пакеты саше без дна применяются для упаковывания различной выпечки и кондитерских изделий. Также идеально подходит для сыпучих смесей типа чая и кофе.

На пакеты легко наносятся различные маркетинговые изображения и информация в виде наклеек. Прямоугольные крафт пакеты с дном предназначены для упаковки продуктов и различного габаритного сырья.

Такие пакеты выдерживают большую нагрузку и являются универсальным вариантом для упаковки любых изделий. Также есть подарочные крафт пакеты для упаковки сувениров и другой соответствующей продукции.

Слой защиты внутри крафтового пакета обеспечивает хорошую устойчивость к жиру и влаге. Стоимость такого пакет немного выше чем из полиэтиленового, но полностью себя оправдывает.

Отличительные особенности

Главным достоинством бумажных пакетов является их воздухопроницаемость, благодаря которой продукты и выпечка остаются свежими на протяжении длительного времени.

Пакет отлично подходит для продуктов и подарков с сыпучими смесями. На такие пакеты легко наносятся логотипы компании или другие наклейки, позволяющие продвигать собственное производство. Пакеты очень прочные и выдерживают большую нагрузку.

Также крафтовые пакеты не теряют формы за счет чего в них легко транспортировать различные вещи и продукты. Ручки такого пакета не будут тянуться, а сама бумага за счет плотности имеет отличные жаропрочные свойства.

В пакете можно разогревать еду. Упаковка отлично впитывает жир не позволяя продукты испортиться. Пакет из бумаги не несет вреда экологии и разлагается за пару лет в отличие от полиэтилена. Выбирая крафтовые бумажные пакеты можно сделать поход по магазинам комфортнее и удобнее и не волноваться о том, что упаковка порвется.