Что спеть в караоке веселое и современное
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Что спеть в караоке веселое и современное

16 января 2022

Из самого названия многие могут догадаться, что караоке был изобретен впервые в Японии и стал там настоящим хитом. Спустя совсем немного времени это изобретение активно стало завоевывать весь мир и стало невероятно популярным.

Раньше, для того, чтобы спеть в караоке нужно было посещать специальные кафе и бары, рестораны, в которых оно было. Сейчас оно есть у многих дома. Кроме того, даже если нет полноценного профессионального оборудования, современный софт и приложения дают возможность организовать караоке с помощью компьютера или, например, смартфона.

Даже, если вообще ничего нет из профессионального оборудования для караоке, если очень хочется петь, можно просто включить минус песни на телефоне, найти текст и пропеть его.

Но, в идеале конечно, чтобы была профессиональная техника, хороший микрофон, большой экран, позволяющий всем, даже тем, кто не знает слов, видеть текст, не стесняться и петь. Попеть любимые песни и весело провести время можно в караоке в центре Москвы.

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Какие песни можно петь в караоке

В принципе, ограничений как таковых нет.

Разумеется, что текст песен должен быть адекватным, цензурным, не призывать к фашизму, насилию и прочим незаконным действиям. Если изучить репертуар караоке-баров, пего можно разделить на 2 основные категории: грустные песни и веселые зажигательные треки.

Грустные песни обычно поют те, кто страдает из-за отношений, расстался с любимым человеком и так далее. Они часто идут в караоке, пропускают пару рюмок чего-то горячительного и начинают изливать душу через песню.

Но, если хочется повеселиться и получить положительные эмоции, лучше выбрать веселый современный репертуар.

Какие веселые и современные песни можно петь в караоке

Выбор очень большой.

Это могут быть как песни на русском, так и английском и других языках. Но, наиболее популярны именно русские песни, так как публика в основном в таких заведениях русскоязычная.

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Очень популярны такие песни, как:

  • Жуки – Батарейка
  • Бумбокс – Вахтерам
  • Валентин Стрыкало – Наше лето
  • Ленинград – Экспонат
  • Григорий Лепс – Самый лучший день
  • Любовь Успенская – Пропадаю я
  • Макс Барских – Туманы
  • Руки Вверх – Крошка моя
  • Джарахов и Markul – Я в моменте
  • Дабро – Юность
  • Звери – Районы-Кварталы
  • Звери – Все что касается
  • Звери – Для тебя
  • Звери – Говори
  • Ирина Аллегрова – Угонщица
  • Ирина Аллегрова – Младший лейтенант
  • Светлана Лобода – Твои глаза
  • Ария – Беспечный ангел и не только.

Список очень большой.

Нельзя забывать и Верку Сердючку, репертуар которой практически весь можно использовать, если хочется поднять себе настроение. Поэтому, в одиночку или с друзьями, можно смело выбрать любимые песни и петь их, не стесняясь.

Необязательно владеть идеальными вокальными данными. Главное процесс и отдача.



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