Комплектные распределительные устройства (КРУ) – один из элементов, используемый при монтаже электропроводки, преимущественно на производственных предприятиях, где используется трехфазный ток.
Также это могут быть крупные объекты другого назначения, где необходимо организовать качественный прием и распределение, обеспечив максимальную безопасность. Более подробную информацию о характеристиках комплектного распределительного устройства КРН-IV-10 У1 В/В (Bвод+ТН КУ-121.1) можно узнать на сайте http://pzemi.ru/.
Что это такое
КРУ представляют собой специальные устройства, которые состоят из нескольких шкафов. В них монтировано электрооборудование.
Они могут поставляться в разобранном виде, чтобы их собрали на месте установки. Либо это может быть уже полностью собранный комплект, который нужно будет просто установить.
Содержать КРУ может следующие виды оборудования в своих шкафчиках:
- Коммутационное оборудование
- УЗО
- Телемеханики и автоматики
- Вспомогательное оборудование
- Измерительные приборы и не только.
Основная функция, выполняемая таким оборудованием, заключается в приеме и распределении электричества в цепях трехфазного тока.
Промышленная частота – пятьдесят Герц. Напряжение – шесть/десять киловольт. Кроме того, они выполняют и защитную функцию, так как с их помощью можно быстро локализовать возникшую проблему, отключить электричество от каких-то отдельных зон.
Это актуально и при выполнении ремонтных работ. При этом остальные потребители электроэнергии от этого не пострадают.
Характеристики комплектного распределительного устройства КРН-IV-10 У1 В/В
Шкаф КРН-IV-10 У1 В/В делится на следующие виды отсеков:
- Релейный;
- Сборных шин и коммутационной аппаратуры;
- Присоединений;
- Трансформатора для собственных нужд.
Можно установить трансформаторы:
- Тока – 3 штук
- Собственных нужд – до 2 штук
- Напряжения – до 3 штук.
В верхней части имеются специальные проушины, облегчающие монтаж, а также погрузочно-разгрузочные работы.
Корпус ячейки может быть окрашен в любой цвет на выбор. На дверцах наклеены предупредительные знаки, что повышает безопасность. Внутри все продумано, в том числе и заземление оборудование, самой ячейки.
Где купить
Приобрести КРН-IV-10 У1 В/В сейчас можно и через интернет, так как в большинстве случаев, с учетом наличия доставки, это удобнее и выгоднее.
Заказать можно у производителя напрямую, либо у крупного поставщика, который предлагает более быструю доставку или какие-то другие преимущества.
В любом случае, компания должна давать официальные гарантии качества, предоставлять весь комплект технической документации.