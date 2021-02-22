Комплектные распределительные устройства (КРУ) – один из элементов, используемый при монтаже электропроводки, преимущественно на производственных предприятиях, где используется трехфазный ток.

Также это могут быть крупные объекты другого назначения, где необходимо организовать качественный прием и распределение, обеспечив максимальную безопасность. Более подробную информацию о характеристиках комплектного распределительного устройства КРН-IV-10 У1 В/В (Bвод+ТН КУ-121.1) можно узнать на сайте http://pzemi.ru/.

Что это такое

КРУ представляют собой специальные устройства, которые состоят из нескольких шкафов. В них монтировано электрооборудование.

Они могут поставляться в разобранном виде, чтобы их собрали на месте установки. Либо это может быть уже полностью собранный комплект, который нужно будет просто установить.

Содержать КРУ может следующие виды оборудования в своих шкафчиках:

Коммутационное оборудование

УЗО

Телемеханики и автоматики

Вспомогательное оборудование

Измерительные приборы и не только.

Основная функция, выполняемая таким оборудованием, заключается в приеме и распределении электричества в цепях трехфазного тока.

Промышленная частота – пятьдесят Герц. Напряжение – шесть/десять киловольт. Кроме того, они выполняют и защитную функцию, так как с их помощью можно быстро локализовать возникшую проблему, отключить электричество от каких-то отдельных зон.

Это актуально и при выполнении ремонтных работ. При этом остальные потребители электроэнергии от этого не пострадают.

Характеристики комплектного распределительного устройства КРН-IV-10 У1 В/В

Шкаф КРН-IV-10 У1 В/В делится на следующие виды отсеков:

Релейный;

Сборных шин и коммутационной аппаратуры;

Присоединений;

Трансформатора для собственных нужд.

Можно установить трансформаторы:

Тока – 3 штук

Собственных нужд – до 2 штук

Напряжения – до 3 штук.

В верхней части имеются специальные проушины, облегчающие монтаж, а также погрузочно-разгрузочные работы.

Корпус ячейки может быть окрашен в любой цвет на выбор. На дверцах наклеены предупредительные знаки, что повышает безопасность. Внутри все продумано, в том числе и заземление оборудование, самой ячейки.

Где купить

Приобрести КРН-IV-10 У1 В/В сейчас можно и через интернет, так как в большинстве случаев, с учетом наличия доставки, это удобнее и выгоднее.

Заказать можно у производителя напрямую, либо у крупного поставщика, который предлагает более быструю доставку или какие-то другие преимущества.

В любом случае, компания должна давать официальные гарантии качества, предоставлять весь комплект технической документации.