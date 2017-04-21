Опоры СВ 95-3: технические характеристики и сфера применения

Железобетонные опоры отличаются высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Широко используются для линий электропередач, в основном – высоковольтных.

Изготавливаются из тяжелого бетона и напряженной арматуры, что позволяет добиться отменных технических характеристик и эксплуатационных свойств. В отличие от деревянных столбов, не подвержены гниению и разрушению под действием влаги и атмосферных явлений.

Технические характеристики и маркировка

Производство бетонных опор СВ 95-3 соответствует ГОСТ 23613-79, в котором детально прописан технические характеристики. Маркировка изделий обозначает следующее:

СВ – стойка вибрационная (изготавливается путем вибропрессования);

95 – длина 9500 мм (9,5 м);

3 (тс*м) – расчетный изгибающийся момент.

Основными техническими характеристиками выступают:

длина всего изделия – 9,5 м;

сечение – 240×150 мм;

морозостойкость – F200;

водостойкость – W6-W8;

вес – около 800 кг.

Технические характеристики могут немного меняться в зависимости от используемого сырья, технологий и условий производства.

Если нужны опоры СВ 95-3, купить их не составляет труда, многие уже сделали это в ПО Гарантия http://xn--80aahwycglu5k.xn--p1ai/production/opora-zhelezobetonnaya-sv-95-3-po-nizkoj-cene, но учтите, что вагонная вместительность составляет 90 стоек, а машинная – 25-27 в зависимости от грузоподъемности транспорта.

Особенности изготовления

Поскольку к опорам СВ 95-3 выдвигаются особые требования к прочности и устойчивости к атмосферным явлениям, их изготавливают из тяжелых бетонов класса B30.

Благодаря вибропрессованию, бетон сильно уплотняется, за счет чего достигаются отменные показатели прочности. Наполнителем выступает гранитный щебень небольшой фракции.

Обязательным этапом производства железобетонных опор выступает процесс армирования. Для этого используется напряженная проволока диаметром не менее 12 мм, изготовленная из стали.

Чтобы увеличить срок эксплуатации, арматура обязательно проходит процедуру обработки специальными составами, которые защитят её от коррозии.

Сфера применения

Железобетонные стойки чаще всего используются для прокладки линий электропередач. Могут выступать в качестве анкерных и промежуточных столбов. Используются и при строительных, и при ремонтных работах.

Также могут применяться для организации уличного освещения, прокладки телефонных кабелей или СИП и так далее. Устойчивость к ветрам и низким температурам позволяет использовать железобетонные стойки в любых погодных и климатических условиях.

Свойства и преимущества

Опоры СВ 95-3, изготовленные из железобетона, обладают такими свойствами:

устойчивостью к сейсмическим колебаниям;

водонепроницаемостью;

устойчивость к низким температурам (могут выдерживать температуру до -65°C);

высокой прочностью;

устойчивостью к сильным ветрам;

стойкостью к коррозии и химическим веществам.

Вибрационные стойки отличаются универсальностью, так как могут монтироваться на почвах с разной кислотностью и любого типа. Им не страшны перепады температур и суровые климатические условия (ветры, наледь, землетрясения до 9 баллов).

Конструкцией столбов предусмотрено навешивание осветительного оборудования и проводов, поэтому процесс монтажа воздушных линий электропередач, светильников или иных устройств достаточно прост и быстр.

Для установки самых опор требуется привлечение тяжелой техники, поскольку вес готовых изделий очень большой.

Прослужить опоры могут до 50-70 лет, при этом не нуждаются в обслуживании, а электромонтажные работы могут проводиться без демонтажа самых стоек.

Далее на видео вы можете ознакомиться с оборудованием для производства опор.