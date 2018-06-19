Кофе в капсулах: что это такое?

Популярнее и распространённее напитка, чем кофе, пожалуй, не существует. Кофе пьют на всех континентах. Различные народности обладают собственными традициями употребления этого напитка. Кроме того, не стоит забывать о том, что кофе – это не только удивительный вкус и аромат, но и гарантированный заряд бодрости. Врачи называют кофе узаконенным наркотиком. Процесс приготовления кофе достаточно сложен и продолжителен. В случае потребления напитка на постоянной основе, на его приготовление попросту не хватает времени.

Значит ли это, что придётся пить растворимый кофе? Конечно, на такие жертвы идти не стоит. Даже те, кто не называет себя кофейными гурманами способны мгновенно определить – где находится напиток, приготовленный по всем правилам, а где – растворимый его аналог. На сайте https://www.capsbutik.ru Вы сможете приобрести капсульный кофе для кофемашин Неспрессо. Ниже опишем отличия капсульного кофе от традиционного.

Стоит ли в принципе переходить на капсульный кофе?

Подобный вид напитка получил своё название из-за способа поставки. Кофейная смесь находится внутри капсулы. Эта капсула устанавливается в кофе-машину. Она тоже является особенной – капсульной. Капсульные кофе-машины значительно доступнее по цене традиционных.

Сегодня на рынке присутствуют капсулы с кофе, которые позволяют готовить рецепты напитка с молоком. Так что если Вы являетесь фанатом латте, обязательно обратите внимание на капсульный кофе.

Преимущества капсульного кофе очевидны:

простота приготовления;

гарантированно чистая плита (она ведь в принципе не используется);

сокращённое время приготовления;

широкий набор капсул (различные типы кофейного напитка) и т.д.

Капсула выполняется из материала, который частично разрушается под воздействием пара. Так кофейная смесь и попадает в ёмкость для приготовления. Естественно, капсулы для кофе-машин являются одноразовыми.

Отрицательные стороны тоже имеются

У любой вещи есть, как плюсы, так и минусы. В отношении капсульного кофе отрицательных сторон гораздо меньше. Тем не менее, они существуют. Следует отметить, что капсульный кофе по своей цене выше традиционных зерновых и молотых вариантов сырья для приготовления кофейного напитка.

Металлические капсулы (они изготовлены с применением алюминиевой фольги) могут быть опасны для здоровья. Кроме того, капсулы, выпущенные для одной кофе-машины, гарантированно не подходят к кофе-машине другого бренда (ввиду их разности конструктивов).

Несмотря на всё вышеозначенное, рынок предоставляет невероятное многообразие капсульного кофе – на любой вкус и кошелёк.

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В видео будет продемонстрирован реальный состав капсульного кофе: