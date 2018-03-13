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Какой кофе в зернах самый вкусный

13 марта 2018

Многие современные люди начинают свое утро с ароматной чашки кофе. Напиток помогает взбодриться и продуктивно начать рабочий день.Какой кофе в зернах самый вкусный

Приобрести данный продукт можно с помощью интернет-магазинов. Для этого необходимо ввести в строку поиска кофе в зернах с онлайн доставкой, после чего просмотреть предложенные варианты.

Выбор хорошего кофе

Чтобы напиток действительно принес удовольствие, необходимо правильно выбрать продукт для его приготовления. Существует несколько важных критериев, на которые можно полагаться в данном деле.

Первое, на что следует обратить внимание – степень обжарки. В этом случае, необходимо заранее определиться с тем, как именно вы собираетесь употреблять напиток.

К примеру, бобы, которые обжариваются минимальное время, подходят для легкого кофе. Это идеальный вариант для тех, кто привык добавлять в напиток сливки или молоко.

Кофе средней обжарки отличается наличием горьковатого вкуса и выраженного запаха. Этот вариант является самым популярным среди любителей ароматного бодрящего напитка.

Сильно обжаренный кофе считается наиболее крепким и горьким. Такой вариант популярен среди жителей Италии и Франции.

Какой кофе в зернах самый вкусный

Следующим важным фактором является происхождение бобов. В этом случае, следует уделить внимание таким моментам:

  • самым ярким и насыщенным ароматом обладает карибский кофе;
  • бразильские зерна отличаются сладостью и выраженным приятным запахом;
  • в аромате йеменского кофе присутствуют фруктовые нотки.

Наиболее мягким вкусом обладают индийские бобы. Характерным отличием зерен является наличие ненавязчивой терпкости.

Полезные рекомендации

В основном, многие опытные «кофеманы» рекомендуют покупать зерновой кофе на развес. Обусловлено этом тем, что неправильное хранение или транспортировка способны испортить продукт, это сложно определить в том случае, если он находится в упаковке.

Также, выбирая зерновой кофе, следует обратить внимание на такие нюансы:

  • внешний вид. Качественные и свежие зерна всегда имеют приятный матовый блеск;
  • запах. Он должен быть ровным, без наличия плесневелых ноток;
  • целостность. Качественные зерна не имеют трещин.

Особое внимание следует уделить и упаковке, в которой находится продукт. Она должна иметь специальный клапан, дополненный фильтром.

Наличие вздутой обертки свидетельствует о низком качестве продукта.



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  1. serge
    13 марта 2018 в 10:15

    Занятные рекомендации, никогда бы не подумал, что зерна кофе могут прийти в негодность во время транспортировки. Тем более, никогда бы не обращал внимания на упаковку, вздутая она или нет.

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