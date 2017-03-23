Как сварить вкусный кофе?

Кофе является напитком, который можно считать наиболее распространённым и популярным на всём земном шаре. Действительно, кофе располагает не только привлекательными вкусовыми характеристиками, но и кофеином, который эффективно бодрит и настраивает на эффективность практически в любой работе.

Безусловно, вкус кофе зависит прежде всего, от самого сорта кофе. От того, как его обжаривали, от купажа и т.д. Однако, если даже самый вкусный напиток был приготовлен с нарушениями технологического процесса, вкус может быть разрушен полностью. На сайте coffee-man.ua Вы сможете найти самые вкусные сорта бодрящего напитка. Причём здесь можно приобрести не только молотый или зерновой кофе, но и кофе для кофе-машины (автоматическое приготовление напитка).

Самый простой рецепт приготовления молотого кофе

Главной ценностью кофе считается аромат. Следовательно, если Вы планируете добиться максимального аромата, рекомендуется молоть зёрна непосредственно перед варкой. Хотя к подобным ухищрениям прибегают исключительно гурманы.

Ниже представлено всё необходимое, что потребуется для приготовления кофейного напитка:

молотая смесь;

турка (лучше медная);

щепотка соли;

небольшое количество ледяной воды;

сахар (по вкусу).

Лучше всего для варки кофе использовать чистую воду. Другими словами, из-под крана вода не всегда подходит. Нередко можно услышать на профильных форумах «кофеманов», что вода из диспенсера значительно лучше раскрывает вкусовые качества зёрен.

Варка кофе осуществляется в турке на медленном огне. Ни в коем случае не оставляйте напиток без присмотра. Следите за появлением пены. Не стоит её снимать! Как только, кофе хочет «убежать», снимаем турку с огня. Ожидаем пока пена осядет и вновь ставим кофе на огонь.

Так необходимо сделать несколько раз (хотя бы 3).

Доводим напиток до готовности

После того, как кофе сварено, необходимо дождаться, чтобы вся гуща осела на дно турки. Естественно, нет необходимости ждать более 5 минут. Ведь напиток быстро остывает. Кстати говоря, во время приготовления рекомендуется добавить небольшую щепотку соли.

Перед тем, как огонь будет отключён, в кофе добавляется небольшое количество ледяной воды.

Это самый простой, быстрый и доступный каждому рецепт приготовления кофе в домашних условиях.

В видео будут продемонстрированы сразу несколько рецептов приготовления напитка: