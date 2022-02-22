Чем отличается PlayStation 5 от PlayStation 4

В данный момент особой популярностью пользуется игровая консоль PlayStation. И особо востребованы модели 4 и 5 поколения. Но для того чтобы сделать выбор в пользу подходящего варианта, следует провести сравнительный анализ. По выгодной цене sony playstation 5 купить можно в интернет-магазине apple-market.net.

Мощностные показатели

Если сравнить обе модели PlayStation, можно выделить более стремительный процесс загрузки.

Для достижения этого показателя производители ввели в состав новые комплектующие, более эффективные и функциональные процессоры, чипы и дополнительные детали.

Дополнительно производители ввели в состав более функциональные внешне, внутренние жесткие диски.

С их помощью на порядок повышаются показатели производительности.

Особенности озвучивания и графики

Благодаря тому, что производители модернизировали игровую консоль, укомплектовали PlayStation 5 современными процессорами и дополнительными деталями, с ее помощью можно запускать более мощные и требовательные игры.

Это положительно влияет на скорость запуска, на качество воспроизведения картинки, графических элементов.

Чтобы улучшить работу PlayStation 5, можно дополнительно установить внешний жесткий диск. Поскольку память увеличена, игры запускаются значительно быстрее.

Что касается PlayStation 4, то данная модель менее производительна и менее функциональна.

Поэтому с ее помощью можно запускать далеко не все игры. Для некоторых видов больше подходит PlayStation 5.

Контроллер

Игровая консоль playstation 4 была оснащена dualshock четвертого поколения. Но далеко не все показатели данного контроллера соответствуют заданным требованиям и нормам, поэтому не все игры можно запускать.

Что же касается playstation 5, то в его состав входит более функциональный, мощный и производительный контроллер.

С его помощью обеспечивается более эффективная работа.

Как сделать выбор

Чтобы сделать выбор в пользу подходящей модели playstation, следует руководствоваться личными предпочтениями, функциональными возможностями и дополнительными характеристиками.

При правильном подходе можно достичь соответствующего размера.

Игровые консоли playstation 4 и 5 – это возможность интересно провести время, а также получить удовольствие от игрового процесса.

Ориентироваться профессионалы советуют на множество показателей, на ключевые условия. При необходимости можно провести сравнительный анализ.