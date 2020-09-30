Скорость обслуживания покупателей в современных торговых сетях зависит не только от профессионализма обслуживающего персонала, но и современных систем автоматизации торговли.

Важными элементами таких систем являются разработанные методы и способы, направленные на сокращение времени решения логистических задач. В частности, порядок упаковки, хранения и размещения продаваемого товара. Для быстрой и качественной упаковки применяются различные устройства и автоматы, среди которых особое место занимают клипсаторы для упаковки, предлагаемые по выгодным ценам российским производителем оборудования и расходников для мясоперебатывающей промышленности ЗАО «ТехноКлип».

Назначение и виды

Одним из наиболее популярных устройств, позволяющим быстро и качественно упаковать товары, особенно продукты питания являются так называемые клипсаторы. Производители подобных устройств предлагают различные варианты их исполнения. По уровню автоматизации они делятся на три большие категории:

ручные;

полуавтоматические;

автоматические.

В зависимости от уровня сложности и автоматизации в качестве материала для скрепления используются:

специализированная лента (она может быть пластиковой с алюминиевыми вставками, сплошной алюминиевой или из другого материала);

специализированные ленты с нанесённым логотипом;

так называемая твист лента;

обыкновенный скотч.

В зависимости от уровня автоматизации клипсаторы отличаются конструкцией, а самое главное производительностью. При использовании ручного аппарата скорость склеивания напрямую зависит от способностей работника.

Полуавтоматический агрегат способен обеспечить склеивание до 30 пакетов в минуту. Автоматический клипсатор способен заклеить до 70 пакетов в минуту. Их используют в основном на крупных предприятиях, выпускающих большое количество продукции.

Для ускорения процесса такие агрегаты снабжены боковым ножом для своевременного разрезания ленты в конце процесса упаковки.

Область применения, достоинства и недостатки

Широкое распространение особенно в системе розничной торговли получили ручные клипсаторы. Не зависимо от особенностей конструкции имеют свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести:

место крепление обладает высокой герметичностью;

прост в управлении;

низкая стоимость расходных материалов;

приемлемая стоимость самого агрегата;

высокая надёжность.

Из недостатков пользователи отмечают: