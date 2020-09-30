Скорость обслуживания покупателей в современных торговых сетях зависит не только от профессионализма обслуживающего персонала, но и современных систем автоматизации торговли.
Важными элементами таких систем являются разработанные методы и способы, направленные на сокращение времени решения логистических задач. В частности, порядок упаковки, хранения и размещения продаваемого товара. Для быстрой и качественной упаковки применяются различные устройства и автоматы, среди которых особое место занимают клипсаторы для упаковки, предлагаемые по выгодным ценам российским производителем оборудования и расходников для мясоперебатывающей промышленности ЗАО «ТехноКлип».
Назначение и виды
Одним из наиболее популярных устройств, позволяющим быстро и качественно упаковать товары, особенно продукты питания являются так называемые клипсаторы. Производители подобных устройств предлагают различные варианты их исполнения. По уровню автоматизации они делятся на три большие категории:
- ручные;
- полуавтоматические;
- автоматические.
В зависимости от уровня сложности и автоматизации в качестве материала для скрепления используются:
- специализированная лента (она может быть пластиковой с алюминиевыми вставками, сплошной алюминиевой или из другого материала);
- специализированные ленты с нанесённым логотипом;
- так называемая твист лента;
- обыкновенный скотч.
В зависимости от уровня автоматизации клипсаторы отличаются конструкцией, а самое главное производительностью. При использовании ручного аппарата скорость склеивания напрямую зависит от способностей работника.
Полуавтоматический агрегат способен обеспечить склеивание до 30 пакетов в минуту. Автоматический клипсатор способен заклеить до 70 пакетов в минуту. Их используют в основном на крупных предприятиях, выпускающих большое количество продукции.
Для ускорения процесса такие агрегаты снабжены боковым ножом для своевременного разрезания ленты в конце процесса упаковки.
Область применения, достоинства и недостатки
Широкое распространение особенно в системе розничной торговли получили ручные клипсаторы. Не зависимо от особенностей конструкции имеют свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести:
- место крепление обладает высокой герметичностью;
- прост в управлении;
- низкая стоимость расходных материалов;
- приемлемая стоимость самого агрегата;
- высокая надёжность.
Из недостатков пользователи отмечают:
- невысокую скорость операции склеивания;
- требуется определённый опыт работы;
- недостаточная продуктивность.