Как справиться с послеродовой депрессией

Рождение малыша — огромное счастье для всей семьи. Каждая девушка представляет что когда она станет мамой, то мир заиграет яркими красками, радость и хорошее настроение никогда не покинут её, а забота о малыше станет самым большим удовольствием.

Каково же бывает разочарование, когда сразу после рождения ребенка молодой маме совсем не хочется круглосуточно заботиться о маленьком, супруг вызывает раздражение, а вместе радости на глазах все чаще выступают слезы. Что же случилось? Послеродовая депрессия — вот ответ.

Подобное расстройство в той или иной степени проявляется у почти 50% женщин сразу после рождения ребенка. Но это не приговор. С послеродовой депрессией возможно справиться. Главное — не игнорировать состояние женщины, если семья обратила внимание на изменения в ее поведении.

Как избавиться от послеродовой депрессии самостоятельно

С легкой формой расстройства женщина может справиться сама.

Существует несколько советов, которые дают психологи и мамы, сумевшие справиться без посторонней помощи с подобным состоянием.

Грудное вскармливание способствует выработке пролактина. Этот гормон помогает установить тесную эмоциональную и психологическую связь между мамой и малышом. Вскармливание доставляет маме и ребенку счастливые моменты.

Не оставайтесь надолго одна. Женщине нужно стараться себя занять. Пока ребенок спит можно заниматься любимым делом или новым хобби, общаться в интернете на форумах молодых мам и заводить знакомства с мамами маленьких детей во дворе, в парке, когда гуляете. Если погода позволяет, обязательно дышать свежим воздухом, выходить на прогулки вместе с маленьким.

Не отказываться от помощи родных. Оставить ребенка с бабушкой, а самой пойти на маникюр — это хорошая идея.

Не позволять негативным мыслям нарушать ваш покой. Лучше настраиваться на позитив. В любой ситуации есть прекрасные моменты и даже выгодное положение вещей. Например, после рождения ребенка не нужно ходить на работу. Пока ребенок днем спит можно прилечь, почитать книгу, посмотреть фильм.

Бабушки, дедушки, тети и дяди всегда спешат по первому зову на помощь. Каждый из них рад посидеть с малышом, а в это время мама может уделить внимание себе. Это прекрасно.

Больше и чаще общаться с мужем. Для мужчины рождение ребенка — непростой период. Так же, как и для женщины. Ведь с рождением малыша кардинально меняется вся жизнь молодой пары. Если раньше мужчина чувствовал, что женщина безраздельно принадлежит ему, уделяет все свое внимание, то после родов все изменилось. Появился малыш и “столкнул” папу с пьедестала.

Не нужно отгораживаться от супруга.

Ребенка можно иногда на несколько часов оставить с бабушкой, тетей и отправиться со своим любимым в театр или на прогулку. Важно сохранить все, что было между супругами до рождения малыша, дать друг другу понять, что вы справитесь вместе.

Но если чувство подавленности, раздражительности, апатии не проходят, следует обратиться за врачебной помощью. Бить тревогу стоит в случаях, если:

Совсем пропал аппетит или сопровождает постоянное чувство голода.

Маму не покидают тревожность, слезы, истерики.

Бессонные ночи из-за бессонницы, чувство постоянной усталости.

Частая беспричинная агрессия по отношению к близким людям.

Если перестали интересовать друзья, близкие да и собственная жизнь.

Недовольство собой, окружающими, чувство подавленности и растерянности.

В тяжелый случаях послеродовой депрессии мама может не контролировать свои действия.

Если возникает психоз, то возможны галлюцинации. В таком случае рекомендуется срочное амбулаторное лечение. И времени терять не стоит. Не нужно надеяться, что все само пройдет.

Забота и внимание к молодой маме помогут справиться с послеродовой депрессией. Можно справиться с любыми трудностями, если в семье живут любовь и взаимоуважение. А в будущем маму и папу ждут ещё многие годы радости, счастья и гордости за своего ребенка.