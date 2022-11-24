Клещевина: посадка, уход и ядовитость

Клещевина наиболее известна благодаря маслу, полученному из ее семян, но ее также можно выращивать как красивое декоративное растение. Однако красота его обманчива, ведь это одно из самых ядовитых растений в мире.

Во время цветения листья и цветки клещевины станут украшением вашего сада.

В 2018 году клещевина была названа ядовитым растением года — и не без оснований. Его листья и поразительные раздвоенные соцветия привлекают внимание, но в то же время представляют большую опасность: Ricinus communis, как его ботанически называют, образует в своих клетках рицин, один из самых сильнодействующих ядов для растений.

Но законно ли выращивание клещевины в домашнем саду? Насколько на самом деле ядовита клещевина и как ее выращивают? Знакомим вас с ядовитой красавицей и даем советы по выращиванию.

[toc]

Клещевина: происхождение и характеристики

Клещевина ( Ricinus communis ) в настоящее время распространена в различных частях мира и встречается как в зонах с умеренным климатом, так и в тропических регионах. Растение возникло в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке, откуда оно распространилось и стало декоративным растением, которое теперь культивируется во всем мире.

Принадлежит к семейству молочайных (Euphorbiaceae). Название рода Ricinus в переводе с латыни означает что-то вроде «вошь» или «вредитель» и, вероятно, произошло от сходства зрелых семян с полнотелыми клещами.

Среди прочего, довольно заметны большие лопастные листья клещевины.

В умеренных широтах клещевина растет как однолетнее травянистое растение, погибающее от морозов. При этом клещевина может достичь высоты 6 м всего через 3-4 месяца в идеальных условиях выращивания. С другой стороны, в тропиках и субтропиках клещевина растет как многолетнее растение, которое становится древесным и через несколько лет может достигать высоты 13 метров.

Будь то в тропиках или в умеренных широтах: листья клещевины очередные, на длинных черешках и вырастают примерно до 30-70 см в высоту. Обычно они темно-зеленые, а некоторые сорта имеют окраску от красного до фиолетового, что придает им особую декоративную ценность. У зеленолистных сортов черешок и жилки также часто окрашены в красный цвет. Характерны пальчатое деление на 5-11 долей и зазубренный край листа. Кроме того,

Плоды клещевины напоминают каштаны, а семена — взрослых клещей.

В период с августа по октябрь цветет клещевина — при соответствующей подготовительной культуре цветением можно любоваться с июня. При этом образуются цветоносы длиной от 30 до 40 см, на концах которых расположены кистевидные или метельчатые соцветия. Цветки клещевины однодомные, то есть на одном растении образуются как женские, так и мужские цветки.

Однополые женские цветки быстро опадают, но обладают высокой декоративной ценностью благодаря своей окраске: они имеют зеленовато-красные лепестки и растут в верхней части цветочной головки.

Зеленовато-желтые мужские цветки дольше остаются на растении и растут в нижней части цветочной головки. При опылении цветков насекомыми из них образуются коричневатые плоды размером около 1,5—2,5 см, покрытые заметными мягкими шипами длиной около 5 мм, напоминающие каштаны.

Если за саженцами клещевины хорошо ухаживать, они вырастут великолепными деревьями.

Похожие растения на клещевину

Клещевину обычно можно спутать только с несколькими другими растениями, так как она имеет очень отличительные отличительные характеристики. Здесь следует упомянуть китайское растение тетрапанакс бумажный ( Tetrapanax papyrifer ), молодые листья которого напоминают листья клещевины. У старых тетрапанаксом листья могут достигать в диаметре до 1 м, что значительно больше, чем у клещевины.

Существует больший риск путаницы с семенами клещевины, содержащимися во фруктах. Они могут напоминать орехи, если смотреть на них невнимательно, и их легко съесть, что может иметь фатальные последствия. Но подробнее об опасности клещевины в следующем.

Листья клещевины очень похожи на листья Fatsia japonica, также известной как ложная клещевина.

Клещевина запрещена?

Хотя клещевина была выбрана ядовитым растением 2018 года специальным ботаническим садом Wandsbek из Гамбурга, растение не запрещено. Однако из-за случайных отравлений детей и взрослых раздавались отдельные призывы к обязательному сообщению о покупке и продаже ядовитых частей растений, особенно семян. Текущая ситуация такова, что нет никаких правил или запрета на растение клещевины.

Насколько ядовита клещевина?

Клещевина является одним из самых токсичных растений в мире, потому что она производит токсичный белок рицин, который ингибирует биосинтез белка в клетках человека. Рицин в основном содержится в эндосперме семян, но семенная кожура также малотоксична, как и все остальные части растения.

Всего от 1 до 20 мг рицина, проглоченного на килограмм веса тела, может быть смертельным, что эквивалентно всего 1–10 семенам. Затем, не позднее, чем через 48 часов после приема внутрь семян клещевины, возникает недостаточность кровообращения, приводящая к летальному исходу.

На сегодняшний день не известно ни одного противоядия, эффективного против отравления рицином. Рицин можно даже классифицировать как настолько токсичный, что его можно использовать в качестве оружия массового уничтожения при соответствующей высокой дозировке, и поэтому он подпадает под действие Конвенции Организации Объединенных Наций по химическому оружию.

Однако при использовании касторового масла можно не беспокоиться, так как рицин не переходит в масло, а остается в жмыхе. Это, в свою очередь, можно использовать в качестве корма для животных после термической обработки, которая деактивирует рицин.

Хотя все части растения очень токсичны, масло, извлеченное из семян, безопасно.

Виды и сорта

Некоторые сорта клещевины стали популярными в последние годы из-за их особого роста или декоративной ценности. Мы хотели бы познакомить вас с этими сортами клещевины более подробно:

Ricinus communis 'Carmencita Red ' : Этот сорт вырастает до 2,5 м в высоту и имеет красновато-коричневые блестящие листья. Он имеет эффектные ярко-красные плоды и цветет с августа по октябрь.

: Этот сорт вырастает до 2,5 м в высоту и имеет красновато-коричневые блестящие листья. Он имеет эффектные ярко-красные плоды и цветет с августа по октябрь. Ricinus communis 'Impala ': это низкорослый сорт, не более 1,2 м в высоту, который цветет в период с августа по ноябрь и образует красные листья и красные плоды.

это низкорослый сорт, не более 1,2 м в высоту, который цветет в период с августа по ноябрь и образует красные листья и красные плоды. Ricinus communis 'Zanzibariensis ': Этот сорт с зелеными листьями высотой от 2 до 2,5 м цветет в период с августа по октябрь ярким желтым цветом.

Этот сорт с зелеными листьями высотой от 2 до 2,5 м цветет в период с августа по октябрь ярким желтым цветом. Ricinus communis 'Apache ': с красноватыми мерцающими цветами и зеленовато-красными листьями, этот небольшой сорт высотой не более 1 м впечатляет.

Благодаря крупным листьям и ярким цветкам сорт 'Carmencita Red' является настоящим декоративным растением.

Посадка клещевины

При посадке клещевины следует учитывать некоторые моменты. Прежде всего, выбор правильного места и правильная процедура посева имеют решающее значение для здорового роста последующего растения.

Правильное место для клещевины: клещевина предпочитает солнечное, теплое и безветренное место. Индивидуально в качестве структурного растения, в клумбе в качестве фоновой посадки или в кадке это красочное крупное растение особенно хорошо смотрится.

Почва должна быть богата гумусом и питательными веществами и хорошо дренирована. Хорошее водоснабжение является преимуществом для молодых растений, но не является обязательным, когда растение хорошо укоренилось. Более короткие периоды засухи переносятся без проблем, но длительные периоды засухи вызывают угнетение роста.

Важно: При работе с растением обязательно надевать перчатки, так как даже семенные оболочки сломанных семян клещевины при прикосновении могут привести к местному отравлению кожи!

При работе с клещевиной рекомендуется надевать перчатки.

Посев семян клещевины: в период с марта по апрель семена клещевины можно начать предварительно культивировать в помещении. Поздней весной возможен прямой посев в открытый грунт.

Целесообразно использовать богатую питательными веществами горшечную почву даже для предварительного выращивания клещевины, так как сеянцы уже имеют чрезвычайно высокую потребность в питательных веществах, которая не покрывается посевной почвой с пониженным содержанием питательных веществ.

Наполните горшок подходящим субстратом, несколько раз постучите им по столу и вдавите в почву по одному семени из каждого горшка. Затем полейте и поставьте емкость на полузатененный подоконник при температуре около 20 °C. Семена клещевины прорастают очень неравномерно.

Горшочки с семенами не следует торопливо опорожнять, а охлаждать в холодильнике в течение 2 недель, чтобы через несколько недель еще была надежда на успешные всходы. Равномерная влажность особенно важна. Как только сеянцы станут слишком большими для горшка, их следует пересадить.

Предварительно выращенные растения, а также экземпляры, купленные в садовом центре, высаживают в открытый грунт самое раннее с середины мая, как только не ожидаются заморозки. Поместите горшок с растением в емкость с водой, чтобы корневой ком пропитался. Затем выкопайте посадочную яму и смешайте с компостом, навозом или органическим удобрением с медленным высвобождением, чтобы удовлетворить высокие потребности клещевины в питательных веществах.

Затем выньте касторку и поместите ее в посадочную яму. Важно не посадить растение глубже, чем оно сидело в горшке до этого. Затем касторовое дерево можно слегка прижать и снова полить, чтобы гарантировать закрытие почвы.

Совет: при использовании удобрения на растительной основе питательные вещества должны сначала преобразоваться микроорганизмами в почве, прежде чем они смогут быть поглощены растением клещевины. Это имеет то преимущество, что растения снабжаются питательными веществами в течение более длительного периода времени, а также предотвращается избыточное удобрение и выщелачивание питательных веществ.

Уход за клещевиной

В течение вегетационного периода клещевина имеет высокие потребности в питательных веществах и воде. Регулярный полив особенно важен в периоды длительной засухи. Переувлажнение недопустимо, полив следует проводить сразу после высыхания почвы. Лучше всего поливать клещевину рано утром или поздно вечером, так как она лучше всего впитывает воду и меньше жидкости испаряется неиспользованной.

При использовании под посадку пролонгированного гранулированного удобрения или другого органического удобрения дополнительное внесение удобрений в начале вегетации не требуется. В противном случае с самого начала рекомендуется удобрять еженедельно качественным жидким удобрением, которое вводят через полив.

Помимо регулярного полива и подкормки, за клещевиной довольно легко ухаживать. Обрезать клещевину нужно только тогда, когда садовый сезон подходит к концу. Это включает в себя срезание растения на ширину ладони над землей и его удаление предпочтительно в мусорное ведро для обычных или органических отходов. Не компостируйте клещевину через домашний компост.

При обрезке клещевины снова правило: надевайте перчатки — части растения могут быть очень токсичными и раздражать кожу даже при прикосновении!

При правильном уходе из семян клещевины быстро вырастают впечатляющие растения.

Зимовка растений

Клещевина не морозоустойчива. А вот обрезка осенней обрезкой создает хорошие основные условия для перезимовки. На грядке над подвоем следует насыпать немного земли, листьев, соломы, крупнозернистого компоста или хвороста, чтобы защитить корни от низких морозных температур.

Клещевина, посаженная в контейнер, может быть перемещена в светлое зимнее помещение и должна зимовать при температуре от 8 до 10 °C. Эпизодический полив — в грядку в безморозное время после пальчиковой пробы — предохраняет растение от высыхания. После последних заморозков в мае укрытие от мороза можно снять или растение в горшке можно вернуть на улицу с зимовки.

Осы любят посещать цветки клещевины.

Размножение

Клещевину лучше всего размножать посевом семян, хотя это может оказаться несколько трудным из-за неравномерного прорастания. Вегетативное размножение клещевины черенками, отводками и т.п. невозможно. Если она была посажена в горшок, клещевину тоже полезно подготовить к зимовке.

Для этого растение помещают на светлое и незамерзающее зимовье. Клещевины, посаженные на открытом воздухе, можно обрезать близко к земле и защитить от мороза слоем листьев или хвороста, чтобы корни снова дали ростки в следующем году.