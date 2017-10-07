Как озвучить видео

Возможности современной цифровой техники стали неограниченными. Это позволяет не только фотографировать или снимать, но и налаживать дополнительные световые или звуковые эффекты.

Чтобы получить качественную видеозапись, иногда ее нужно озвучить. Узнать, как это правильно и хорошо сделать можно, посетив сайт https://recsquare.ru/.

Подготовительные работы

Озвучивание видео — это длительная и сложная работа, особенно если вы хотите полностью изменять звуковой ряд. Чтобы выполнить подобную операцию, вам понадобится несколько вспомогательных инструментов:

Микрофон. Желательно, чтобы его можно было подключить к компьютеру.

Специальная программа для записи звука и наложения его на видео. Сегодня в интернете можно найти довольно много таких приложений.

Текст или звук, который будет накладываться поверх оригинальной записи.

Важно, чтобы процесс записи звука происходил в тишине и без присутствия внешних помех. Лишь таким образом можно получить качественный результат.

Алгоритм озвучивания

Технология перезаписи звука относительно проста, но требует много времени и терпения. Особенно если это касается фильмов, в которых нужно наложить слова точно в реплики. Процесс озвучивания можно разбить на несколько последовательных шагов:

Установка программного обеспечения. Алгоритм инсталляции зависит от выбранной вами программы. После этого следует в приложение добавить видео, которое вы хотите озвучить. Перед тем, как приступать к этому процессу, следует отрегулировать оригинальный звук. Если он вам не нужен, его просто отключают. Следующим этапом является запись звука и наложение его на видео. Для этого в программе существуют специальные функции, позволяющие выбрать источник сигнала. Зачастую им является подключенный микрофон. После этого звук записывается целиком или по частях. Если для вас не важна последовательность, можно предварительно записать звуковую дорожку, а затем с помощью этой программы наложить поверх видео. Завершается процедура регулировкой и настройкой характеристик полученной видеозаписи. При этом можно почистить звук от шумов или при необходимости сдвинуть звуковую дорожку. От данной процедуры также зависит результат.

Следует понимать, что профессионально озвучить видео можно только в специализированных студиях аудиозаписи. Это позволит получить минимум шума с максимально точным совпадением.