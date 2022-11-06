Как купить акции Газпрома физическому лицу

«Газпром» – одна из самых стабильно прибыльных компаний России, а ее акции высоко ликвидные. Несмотря на взлеты и падения в 2022 году, акции gazp имеют высокую динамику, и перспективы на дальнейший рост.

И затяжное спокойствие после снижения цены на самый низкий уровень предполагает наступление нового роста. А если не играть на повышениях и снижениях курсов, то это будет перспективное и долгосрочное вложение.

Где покупать

Основные и доступные места покупки – это биржа и брокеры. У биржи акции Газпрома продаются лотами – партиями от 100 штук. Для начала инвестиций, без проб, объемы могут показаться большими.

Поэтому начинать лучше с брокеров, которые идут навстречу, продавая минимальное число акций.

Потом, когда устоится стратегия хранения акций, можно пытаться вести купли и продажи акций с помощью такого брокера с разными объемами.

Как покупать

Для физических лиц следует принимать решения и выполнять следующие действия:

Нужно рассчитывать, что инвестирование в акции будет сроком больше трех лет. Для полного официального учета, белой зарплаты, нужно будет оформлять налоговый вычет. Иначе – это когда нет оплаты налога на прибыль по инвестициям в течение срока на три года.

После выбранного решения нужно выбрать одного из брокеров, которые помогают работать с ценными бумагами, в том числе на торгах Московской биржи. Для постоянной работы необходимо заключение договора по брокерскому обслуживанию.

Дальнейшая работа будет проводиться через личный кабинет в приложении – мобильном или десктопном варианте. Из кабинета через приложение нужно начать работу. Первым шагом будет размещение заявки о желании купить акции ПАО»Газпром».

В разделе торговли необходимо через строку поиска искать тиккер Газпрома.

Вкладка инструментов позволит познакомиться с аналитикой по движению котировок акций в разные временные периоды. Там же указываются объемы каждого торга, размеры предлагаемых лотов с акциями, и выставляемая по ним стоимость от продавца.

Когда параметры и лот выбран, вводится команда на покупку, с вводом торгового пароля.

Дальше вводится необходимая цена и число лотов. Лот с минимальным размером имеет 10 акций. После этого суммы просчитываются в автоматическом режиме.

Дальше возможны два варианта. Когда указать цену акции рыночную, сразу происходит оформление сделки. При указании требуемой стоимости, отличной рыночной, покупка произойдет при достижении акциями требуемой цены.

Когда готова операция, нажимается команда купить акции.