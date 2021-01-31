Каков порядок ликвидации ООО и какую отчетность сдавать

Если по тем или иным причинам владельцы или руководители организации, работающей в качестве ООО, решили прекратить свою деятельность, это необходимо сделать законно, по всем правилам.

Начинается официальная процедура ликвидации ООО, которая включает в себя определенный порядок действий. Ликвидация ООО под ключ в Екатеринбурге профессионально будет выполнена специалистами компании Антей, цена вопроса тут.

Как ликвидировать ООО

Алгоритм следующий:

Созывается собрание учредителей, где все единогласно должны решить закрыть ООО.

В ФНС необходимо направить уведомление и заявку соответствующих форм (их можно найти на сайте или в интернете).

О решении ликвидировать компанию рассказывают сотрудникам, Службе занятости.

Все кредиторы информируются о том, что компания закрывается. Для этого можно использовать заказные письма, электронные письма, СМИ и не только.

Составляется список всех частных и юридических лиц, должником которых является закрывающаяся компания.

Вся собственность компании инвентаризуется.

Результаты инвентаризации и список кредиторов с общей суммой задолженности анализируется и составляется баланс.

Этот документ утверждается руководителем и направляется в ФНС.

Раздаются долги кредиторам в порядке очередности, который прописан в Гражданском кодексе РФ. Если имеющихся на счетах денег не хватает, распродается имущество ликвидируемой организации. Вырученные деньги идут на покрытие долгов. Если от этой суммы что-то останется, она делится между учредителями.

Формируется итоговый баланс, который также отправляется в ФНС.

Оплачивается государственная пошлина, и данные о компании удаляются со всех реестров и справочников.

На самом последнем этапе, если в процессе никаких проблем не возникло, и все было сделано по плану, выдается справка, подтверждающая тот факт, что юридическое лицо удалено из ЕГРЮЛ.

Несмотря на кажущуюся простоту, на практике проблем возникает очень много, особенно, если долгов и кредиторов много, а имущества и оставшихся денег не хватает, чтобы покрыть все долги.

В этом случае процесс может сильно затянуться.

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Главное саму компанию выбрать надежную, чтобы быть уверенным, что все будет сделано в рамках закона без допущения ошибок и нарушений.