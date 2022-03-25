Какие есть виды оборудования для маркировки
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Какие есть виды оборудования для маркировки

25 марта 2022

Во многих странах активно внедряется единая система маркировки товаров. Такая система позволяет оперативно решать широкий круг логистических задач: учёт, транспортировку и хранение товаров. Для решения этих задач с большим объёмом выпуска и широким разнообразием выпускаемой продукции необходимо иметь специальное оборудование, которое позволит оперативно производить маркировку для его последующего учёта.

На сегодня существует большое количество ручных и автоматических устройств, способных справиться с любым объёмом. Маркировочное оборудование в Украине в широком ассортименте представлено на сайте компании https://www.marking.in.ua/.

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Виды оборудования для нанесения маркировки

Всё многообразие устройств маркировки можно разделить на две большие категории: оборудование для нанесения маркировки и оборудование для считывания.

Первый вид оборудования классифицируется по следующим признакам:

  • Применяемому материалу для нанесения маркировки.
  • Конструктивному исполнению. Такие устройства могут быть стационарными или переносными.
  • Размерам наносимой маркировки. Она может быть от узкого штрих-кода, до полноценных товарных ярлыков.
  • Скорости печати.
  • Способу нанесения изображения. Обычно применяют два способа: контактный и бесконтактный. В первом случае изображение наносится при непосредственном контакте с поверхностью. К таким агрегатам относятся иглоударные, с помощью термического нанесения изображения, холодного или горячего теснения. Ко второй категории относятся лазерные, пьезоэлектрические и струйные устройства. Источник нанесения изображения находится на расстоянии от поверхности не далее 0,5 мм.
  • Месту нанесения маркера. Различают два вида маркирования: непосредственно самого товара и упаковки, когда сам товар не имеет маркировки.

Области применения

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Основной задачей нанесения маркировки является донести до получателя или покупателя, как можно больше информации о предлагаемой продукции.

Кроме этого нанесённый единый код позволяет более эффективно наладить учёт поступившего и отгруженного товара. Современные устройства маркировки активно применяются в следующих областях:

  • На промышленных предприятиях, на конечном этапе выпуска продукции: упаковке и фасовке;
  • Таможенных терминалах для учёта поступившего груза для прохождения процедуры таможенного оформления;
  • Логистических центрах для перераспределения товара на более мелкие партии и отправки потребителям;
  • Розничной торговой сети;
  • Крупных торговых компаниях для нанесения логотипа именно этой компании.



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