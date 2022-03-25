Какие есть виды оборудования для маркировки

Во многих странах активно внедряется единая система маркировки товаров. Такая система позволяет оперативно решать широкий круг логистических задач: учёт, транспортировку и хранение товаров. Для решения этих задач с большим объёмом выпуска и широким разнообразием выпускаемой продукции необходимо иметь специальное оборудование, которое позволит оперативно производить маркировку для его последующего учёта.

На сегодня существует большое количество ручных и автоматических устройств, способных справиться с любым объёмом. Маркировочное оборудование в Украине в широком ассортименте представлено на сайте компании https://www.marking.in.ua/.

Виды оборудования для нанесения маркировки

Всё многообразие устройств маркировки можно разделить на две большие категории: оборудование для нанесения маркировки и оборудование для считывания.

Первый вид оборудования классифицируется по следующим признакам:

Применяемому материалу для нанесения маркировки.

Конструктивному исполнению. Такие устройства могут быть стационарными или переносными.

Размерам наносимой маркировки. Она может быть от узкого штрих-кода, до полноценных товарных ярлыков.

Скорости печати.

Способу нанесения изображения. Обычно применяют два способа: контактный и бесконтактный. В первом случае изображение наносится при непосредственном контакте с поверхностью. К таким агрегатам относятся иглоударные, с помощью термического нанесения изображения, холодного или горячего теснения. Ко второй категории относятся лазерные, пьезоэлектрические и струйные устройства. Источник нанесения изображения находится на расстоянии от поверхности не далее 0,5 мм.

Месту нанесения маркера. Различают два вида маркирования: непосредственно самого товара и упаковки, когда сам товар не имеет маркировки.

Области применения

Основной задачей нанесения маркировки является донести до получателя или покупателя, как можно больше информации о предлагаемой продукции.

Кроме этого нанесённый единый код позволяет более эффективно наладить учёт поступившего и отгруженного товара. Современные устройства маркировки активно применяются в следующих областях: