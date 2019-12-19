Какой ортопедический матрас лучше: пружинный или беспружинный

Качество нашего сна в первую очередь зависит от используемой конструкции кровати и используемого матраса. На сегодняшний день особой популярностью пользуются ортопедические матрасы, которые не только позволяют выспаться, но и максимально эффективно поддерживают спину во время сна.

Правильное положение тела позволяет не только отдохнуть, но и минимизировать вероятность искривления позвоночника. Ортопедические матрасы в Киеве по доступным ценам смотрите здесь.

В чем особенность ортопедических матрасов

Сегодня производители ортопедических матрасов предлагают огромный выбор продукции. Подобрать изделие можно согласно требований покупателя и характеристик. Ортопедические матрасы бывают:

Пружинными;

Беспружинными.

Какой ортопедический матрас подобрать для каждого

Каждая конструкция имеет свои особенности, благодаря которым можно максимально правильно и точно подобрать подходящий матрас. Пружинные матрасы состоят из каркаса с расположенными в нем пружинками.

Главная особенность такой конструкции заключается в том, что каждая пружина автономно поддерживает определенный участок поверхности. Благодаря такой конструкции можно максимально правильно распределить нагрузку. Во время сна все пружины в одинаковом положении удерживают ваше тело, создавая идеальные условия.

Беспружинные матрасы по своей конструкции имеют существенное различие. В качестве поддерживающего материала выступает синтетический наполнитель. Такой формат матраса позволяет равномерно удерживать положение тела во время сна.

Как бы вы нее повернулись, матрас примет ваши контуры тела и будет поддерживать его как нужно. Различаются ортопедические матрасы без пружин по твердости. Есть мягкие матрасы, обеспечивающие максимальный комфорт.

Если вы предпочитаете спать на твердой поверхности, то предпочтительно брать изделие на основе кокосового наполнителя. Такой вариант наполнителя экологически чистый и его можно применять даже для людей, страдающих аллергией.

Если сравнивать пружинные и беспружинные матрасы, то разница ощущается исключительно по типу конструкции. Комфорт на обеих вариантах будет практически одинаковым, главное правильно подобрать для себя подходящий вариант по ощущениям и качеству.

Сегодня большой выбор матрасов представлен в интернет магазинах, где производители предлагают конструкции которые можно подобрать согласно личных предпочтений и пожеланий.