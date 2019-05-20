Сейчас повысилась востребованность в вакуумных насосах, т.к. во многих промышленных сферах необходимо создание вакуума.

Целью вакуумного насоса служит создание разрежения в различных ёмкостях или даже системах. Широкий выбор вакуумных насосов предлагает компания VALUEOFFICIAL.

Какие существуют виды таких насосов и что ещё необходимо о них знать?

Где их применяют?

Сфер применения вакуумных насосов очень много, их используют в следующих отраслях:

Пищевая промышленность. Во время мясной, молочной расфасовки и прочих продуктов необходимо создать нужный вакуум. В фармацевтике и медицине в целом. В нефтепереработке, т.к. необходимо создать и поддерживать оптимальные условия труда. При производстве холодильных установок также активно используется вакуумирование. В науке при проведении различных исследований.

Это лишь основные отрасли применения вакуумных насосов, их гораздо больше.

Принцип работы

Работает такое оборудование без особых сложностей. Каждый вид насоса имеет собственный принцип работы. Но в целом процесс происходит следующим образом:

Для того, чтобы из закрытого пространства удалить вещество, потребуется создать вакуум. Струйный вакуумный насос уносит молекулы газа водяным потоком, который вылетает на большой скорости из эжектора. Механические насосы работают иначе. Приборы с вращающейся деталью расширяют пространство корпуса. Затем поступает поток газа и впоследствии удаляется через выходное отверстие.

Несколько видов

По принципу работы выделяют несколько видов насосов:

Водокольцевые. Здесь давление понижается посредством вращения ротора в жидкости. Выглядит такой насос как цилиндр. Пластинчато-роторные. Внутри него находится ротор, состоящий из неких пластин, которые за счёт прижиманий к корпусу делят свободное в нём пространство. Двигатель при работе приводит в движение газ, в напорном патрубке создаётся избыточное давление, в приёмном – разрежение. Винтовые. Здесь газ вытесняется вдоль винта, находящего в постоянном вращении. Они имеют привод, 1-2 ротора в виде винтов и статора. На выходе винтового насоса образуется избыточное давление, на приеме, соответственно, вакуум.

Заключение

Выбрать качественный вакуумный насос можно исходя из его будущей направленности. Эти 3 вида насосов наиболее оптимальны в эксплуатации, они рекомендуются специалистами.