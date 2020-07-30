Какой автомобиль из линейки КИА выбрать для города?

Многие сегодня раздумывают над тем, какой автомобиль предпочесть. Безусловно, рассматриваются преимущественно импортные транспортные средства. Лидером рынка до сих пор остаётся немецкий производитель. Однако, стоимость даже в бюджетном сегменте у Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes заставляет россиян искать альтернативные варианты. Японские авто также «кусаются» ценами. Самыми доступными на авторынке РФ сегодня остаются китайские авто. Но к ним российский потребитель относится к настороженностью.

Вот и получается, что оптимальным выбором является корейские автопроизводители. В частности, бренд KIA успел зарекомендовать себя в непростых климатических условиях России с лучшей стороны. Купить КИА в Москве не составит труда. Дилерские центры предлагают широкий ассортимент. Ниже предложим два автомобиля на выбор, как оптимум для гигаполиса.

Picanto или Rio: что предпочесть?

Эти две модели на сегодня являются общепризнанным оптимумом, как по цене, так и по количеству предлагаемых опций. Кроме того, не будем забывать о том, что автомобиль нужно регулярно заправлять и обслуживать. Эти требования также учитывались при рекомендации означенных моделей.

Picanto:

мощность силовой установки – 67 л.с.;

расход на 100 км – 4,4 л.

Rio:

мощность силовой установки – 100 л.с.;

расход на 100 км – 5,7 л.

Отметим, что расход замерялся в городском цикле (пробки). Для комфортного передвижения по городу вышеупомянутых мощностных характеристик вполне хватает. Разница по «лошадям» составляет аж 40 единиц.

Однако, не спешите отдавать предпочтение в пользу более мощного авто. Важно дополнительно учитывать вес транспортного средства.

Вместительность и общие габариты

Kia Picanto – это хэтчбэк. Важно подчеркнуть возможность изменения клиренса автомобиля. Однако, эта модель будет комфорта в подавляющем большинстве случаев только для одного человека (подразумевается – не для семейного использования).

Зато габариты этого автомобиля меньше, чем у Rio – парковаться в условиях гигаполиса будет значительно проще.

В Kia Rio больше пространства, больше багажное отделение. Смело можно выбирать автоматическую КПП. Она показала себя очень надёжной, ресурсной при адекватной манере вождения.

Для каждого автомобиля дилер предлагает не менее 10 цветовых решений.

В видео приводится подробный обзор Kia Picanto: