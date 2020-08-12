Как отличить фальшивую купюру 5000 руб от настоящей

Уже давно прошли 90-е, но до сих пор есть фальшивомонетчики, жаждущие выменять фальшивую денежную купюру на оригинал. Согласно статистике, одной из распространенных фальшивой бумаги является купюра номиналом 5000 рублей.

Такие деньги попадают не только на рынок, в магазины, но и в банкоматы терминалов. Мошенники умудряются подделывать 5000 рублей так, что деньги сложно различить без внимательного рассмотрения. Чтобы избежать получения фальшивой купюры, необходимо знать, как определить фальшивые 5000 рублей.

Способы проверки

Можно различать купюру на глаз по отличительным особенностям:

Все банкноты выполняются на специальной денежной бумаге и имеют: водяные знаки, элемент основного изображения и номинал банкноты, защитные нити и цветные волокна. Для купюр предусмотрена специальная защита с применением технологий: микроперфорации, микропечати, микроузоров, совмещенных изображений, цветопереходов, цветопеременных и оптических эффектов.

Все банкноты содержат достопримечательности Хабаровска, где на лицевой стороне изображен монумент губернатора восточной Сибири Муравьева-Амурского. На обратной стороне изображен мост с видом на реку Амур.

На банкноте на гербе Хабаровска нанесена изменяющая магнитная зеленая краска, изменяющая на синий цвет. Если купюру старого образца перевернуть под углом, цвет меняется с малинового цвета на зеленый. На купюре нового образца будет только бегущая полоса.

У купюры есть защитная нить, способная быть светлого или темного цвета. В банкнотах нового образца могут быть смещены цифры.

В правой стороне содержатся водяные знаки «5000», в левой стороне нанесен профиль губернатора Муравьева-Амурского.

Лента с лицевой стороны содержит скрытый кипп-эффект: обозначение нанесено светлыми буквами на темном фоне «РР» или может быть выполнено наоборот. Буквы можно проверить с помощью лупы, если перевернуть деньги нужной стороной.

Обратить внимание на обозначение «Тысяч», поднести купюру близко к глазам, и постепенно ее поворачивать. Настоящая купюра будет изменять цвет. Если этого не случилось, вероятно того, что это самая настоящая фальшивка.

На осветленной части банкноты скрываются муаровые полоски. При повороте номинала, они меняют цвет и образуют разноцветные полосы. На купюрах нового образца полосы ведут вверх, на банкнотах старого – наискосок.

На купюрах старого образца нанесена эмблема Банка России. Если деньги перевернуть под углом, то не видно ее блеска. На новом образце наклейка с глянцевым эффектом более ощутима.

С каждым годом отличительные признаки постоянно меняются, поэтому важно следить за информацией о возможностях подделок. Иногда даже опытный сотрудник банка не всегда может отличить фальшивку от настоящей купюры.

В таких случаях лучше использовать автоматический детектор банкнот или детектор с помощью ультрафиолетовых ламп. Они достоверно считают и определяют настоящие купюры от подделок.