он думал и был вознагражден идеей

Какие запчасти для кофеварок и кофемашин требуются чаще всего

21 апреля 2019

Ароматный свежесваренный кофе задает настроение на весь день. На смену традиционной турке пришли современные кофемашины. Они готовят чашку ароматного напитка, пока вы принимаете душ.

Но, как и любой механизм, кофеварки периодически ломаются. Запчасти для кофеварок и кофемашин Делонги можно найти здесь. Какие запчасти чаще всего выходят из строя?

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Фильтры

В кофемашине несколько фильтров. Если не соблюдать рекомендации производителя по выбору помола и текущему обслуживанию, они засоряются. Для нормальной работы зерна перемалывают до размера манной крупы, но не меньше. Иногда прочистить фильтр становится невозможным и приходится покупать новый.

Характерный признак засора фильтра – появление посторонних шумов при работе, заметное загрязнение воды.

Уплотнители, трубки, переходники

Замечаете лужу воды под кофеваркой – износились уплотнители на трубках. Найти точное место поломки сможет только квалифицированный мастер. Даже небольшое подтекание воды опасно для электронной начинки техники.

Причиной поломки часто становится жесткая вода и пренебрежение профилактической очисткой системы. Если вы покупаете кофеварку зимой, то нужно отогреть прибор перед первым использованием. В противном случае трубки потрескаются из-за перепада температур.

Нагревательный элемент

Жесткая вода разрушает ТЭН. Он нагревает воду в резервуаре. Известковый налет, скопившийся на поверхности, разрушает тэн. Недолив воды в емкость провоцирует его перегрев.

Его поломка станет заметна сразу – кофе перестанет завариваться или будет холодным.

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Электронные элементы

Если кофемашина перестала корректно реагировать на команды, панель управления не работает или постоянно выдает ошибки, то пора менять электронную начинку.

Чаще всего причиной поломки становится кофейная пыль, которая оседает на всех деталях машины. Падения и удары тоже не улучшают состояние механизма.

Помпы и моторы

Как уже было сказано, пыль от кофе проникает во все части кофемашины. Мотор особо чувствителен к такой пыли. Помпы подают воду и готовый напиток. При ее поломке вода не проходит под необходимым давлением сквозь кофе.

Средства от накипи

Если вы не хотите тратиться на дорогостоящий ремонт кофеварки, то проводите ее регулярное техническое обслуживание. Они удаляют следы жесткой воды со всех деталей. Трубки, фильтры, насосы дольше сохраняют рабочее состояние. На них не накапливается известковый налет.



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