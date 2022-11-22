Полевица тонкая: характеристики и применение

Хотите пышный, густой газон, который может выжить в тени? Для полевицы тонкой это не проблема! Густая листва коричневой травы чрезвычайно устойчива и довольно неприхотлива, поэтому она хорошо растет даже в затененных садах.

У коричневой травы красные цветы.

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Полевица тонкая: происхождение и описание

Полевица тонкая (Agrostis capillaris), также известная как полевица обыкновенная, привыкла к суровым условиям! Она чувствует себя как дома даже в труднопроходимых районах Альп и может расти на высоте до 2700 метров.

Но полевица также растет на больших территориях Западной Евразии. В Великобритании трава встречается на горных пастбищах и особенно распространена в Девоне. Она процветает по берегам рек, на богатых известью или влажных почвах, а также в редких дубовых и сосновых лесах.

Эта неприхотливая трава может расти и на сухих лугах. Хорошо растет как на песчаных почвах с небольшим количеством питательных веществ, так и на кислых лесных почвах, вырастая примерно до 20 см в высоту. В июне на траве появляются характерные цветочные метелки, которые на высоте до 65 см выглядят как нежно-красные мерцающие облака.

Толстые, нежные листья образуют красивый плотный газон. Благодаря такой плотности, а также хорошей теневыносливости Полевица тонкая является важным компонентом смеси семян для тенистых газонов. Трава распространяется подземными и стелющимися побегами, заполняя участки, часто встречающиеся в затененных местах.

Вдобавок к этому, она также размножается за счет своих побегов. Полевица тонкая очень крепка и хорошо переносит бедную питательными веществами почву, засуху и короткое скашивание.

Характеристики и использование

Будучи очень стойкой, полевица часто встречается на альпийских лугах и пастбищах, служащих вкусным кормом для пасущихся животных. Но Полевица тонкая также отлично подходит для посева в более мягком климате. Ее интенсивно-зеленые и нежные листья являются прекрасным дополнением ко многим смесям семян для газонов.

Кроме того, трава популярна для использования на полях для гольфа, поскольку она довольно устойчива к протекторам и часто встречается во многих рулонах газона, потому что она растет очень густо.

Трава может даже пережить длительные засушливые периоды и самостоятельно покрывать участки газона, поэтому вам редко придется ремонтировать газон. Неудивительно, что Полевица идеально подходит для посева газонов. Однако при правильных условиях полевица имеет тенденцию вытеснять другие виды злаков, поэтому она широко распространена во многих местах Европы.

Эта неприхотливая трава растет почти везде.

Разновидности

Сорта «Юрвик», «Баркинг» и «Хериот» отлично подходят для роскошных газонов. Все три растения образуют плотный дерн и хорошо переносят короткое скашивание. В то время как «Баркинг» и «Хериот» зеленеют очень рано, сорт «Юрвик» отстает от них. Зеленый цвет Юрвика темнее, чем у двух других сортов. Сорт 'Highland', с другой стороны, менее подходит для газонов, так как он не так густо растет и не очень хорошо переносит короткое скашивание.

Коричневая трава