Какие запчасти чаще всего ломаются в кофемашинах?

Использование кофемашин достаточно распространено сегодня. Существуют, как бытовые, так и коммерческие модели. Однако, вне зависимости от конструктива кофемашина рано или поздно выходит из строя. Заметим, что к поломке зачастую приводит некорректная эксплуатация. Конечно, имеет место быть и естественный износ. Зная наиболее распространённые неисправности, Вы самостоятельно сможете их устранить или даже не допустить.

Запчасти Saeco бу найти сегодня в продаже не составит труда. Saeco – наиболее популярный бренд кофемашин. Он предоставляет отличный функционал за адекватную цену. Однако, конструктив кофемашин не всегда совершенен. Если вовремя не осуществлять техническое обслуживание в полном объёме, весьма вероятно оборудоване выйдет из строя.

Проблемы, которые чаще остальных возникают у кофемашин

Самыми популярными неисправностями можно считать:

протекание конуса кофемашины;

сильный шум во время работы (свист);

клавиши панели управления не реагируют на нажатие.

Первая неисправность в перечне встречается практически у каждой кофемашины. Всё зависит от частоты эксплуатации. Причиной следует считать проблему с уплотнительным кольцом, установленным на конусе (рожке) кофемашины.

Нередко под кольцо набивается кофейный жмых или жир. Герметичность соединения нарушается – из рожка начинает сочиться влага. Если кофемашина эксплуатируется уже длительный период времени, вполне возможно, что уплотнительное кольцо истрескалось (у резины есть свой ресурс).

Устраняется проблема предельно просто – ставится новое уплотнительное кольцо. В профильных магазинах оно обладает предельно доступной стоимостью.

Почему кофемашина шумит во время работы?

Проблема может заключаться в чрезмерно крупном помоле кофе. То есть, отдельные его фракции попросту забивают фильтр. Многие модели кофемашин располагают функцией регулирования размера фракции при помоле.

Тем не менее, специалисты рекомендуют регулярно осуществлять механическую чистку фильтрующих элементов. Выполнить процедуру можно посредством специальной химии, которая продаётся для чистки кофеварок.

В завершении следует отметить, что широкий спектр неисправностей возникает из-за применения некачественной водопроводной воды. Напомним, что из-за необходимости очистки вода располагает кальциевыми солями.

При кипячении они откладываются на металлических поверхностях. Проведение очистки — неэффективная мера. Рекомендуется изначально использовать фильтрованную воду.

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В видео представлен ремонт кофе-машины (причина – не подаёт воду):