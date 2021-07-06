Какие виды лома алюминия можно сдать на металлолом

Сфера применения алюминия весьма обширна. Этот лёгкий, не подверженный коррозии металл окружает человека повсюду. Алюминий можно не только первично добывать, но и успешно перерабатывать многократно.

Повторная переработка легче, быстрее и экономически выгоднее. Любой желающий может сдать лом алюминия в специальные пункты приема и заработать на этом. Прием алюминия в СПб по выгодным ценам осуществляет компания https://metall1.ru/priem-loma-alyuminiya.

Какой алюминий можно сдать в пункт приема металлолома

Прежде чем что-то относить или заказывать вывоз, необходимо убедиться в том, что это действительно алюминий.

Кроме того, лом алюминия должен быть добыт законным способом. В противном случае, при возникновении подозрений, сотрудники компании, принимающей лом алюминия, сами обращаются в правоохранительные органы, либо просто отказываются покупать его.

Им ведь тоже не нужны лишние проблемы. Нужно также уметь распознавать алюминий. Это мягкий металл с характерным серебристо-серым цветом. Весит немного, легко гнется, если не очень плотный. Его трудно спутать с другими видами металла.

Чаще всего алюминий в быту встречается в посуде, элементах окон, каких-то запчастях и не только.

Его можно отвезти самостоятельно, либо сотрудники пункта приема сами заберут все. Многие компании сейчас предлагают это. Здесь все зависит от веса металлолома, который планируется сдать.

Где встречается алюминий

Чаще всего этот металл можно найти в:

Электрических кабелях и различной электротехнике

В посуде: кастрюли, ложки, кружки и т.д.

В элементах оконных и дверных профилей

В корпусах двигателей

В различной старой бытовой технике и не только.

Также это могут быть пустые алюминиевые банки, фольга, стружка, шлак и многое другое.

Прежде чем сдавать ту или иную вещь с алюминием в металлолом, лучше оценить ее состояние. Возможно, эта вещь ещё принесет пользу и может эксплуатироваться. Например, это могут быть старые советские большие кастрюли, доставшиеся от бабушки или просто давно пылящиеся на даче.

Самим владельцам они не нужны и не будут использоваться. Но, если состояние хорошее, их можно попробовать продать именно как посуду, так как это обойдется дороже, чем лом. Если же вещь эксплуатировать нельзя, остаётся сдать ее в металлолом.

Куда можно сдать алюминий

Сейчас пунктов приема цветного и черного металла не так много.

Но, это не является проблемой, так как у всех таких компаний есть свои сайты или странички в интернете. Можно найти адрес, контакты, узнать подробнее об условиях приема, расценки и не только.