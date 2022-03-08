Как подобрать тюль к шторам по цвету

Очень важно создать комфортную и уютную атмосферу в доме, она будет зависеть от большого количества факторов. Это используемая отделка, мебель в помещении, использование аксессуаров и разнообразных тканей.

Комната обретет совершенно другой вид в том случае, если шторы и тюль будут сочетаться по цветам и стилям. Для того, чтобы избежать основные ошибки, необходимо изучить советы дизайнеров. Более подробную информацию про то, как подобрать красивую тюль для квартиры, можно узнать на сайте https://izuminki.com/kak-podobrat-krasivuyu-tyul-dlya-kvartiry.

Как правильно сочетать ткани

В момент выбора гардин обязательно необходимо учитывать то, насколько освещена комната, её площадь, отделку, а также назначение помещения.

Из рекомендаций по выбору тюля можно выделить:

Не используйте вместе натуральные и синтетические материалы. В качестве примера плохого сочетания можно выделить использование длинных портьер и тюли, которая изготовлена из искусственной ткани с полотняным плетением.

При создании композиции необходимо использовать только те материалы, которые близки друг другу по своему составу. К примеру, если используется шифон, то к нему можно подобрать сатин, но нельзя использовать натуральный лён или ситец, так как данные материалы не сочетаются. Все гладкие ткани нельзя совмещать с тканями другой текстуры.

Главными должны быть либо шторы, либо тюль. К примеру, если шторы яркого цвета, на них есть блеск или принт, то тюль должен быть быть однотонный. Если нужно обратить внимание на интересный тюль, нужно выбирать нейтральные и спокойные шторы.

Дизайнеры очень любят использовать прием, при котором сочетаются фактуры.

Если выбрать ткани, которые похожи друг на друга по своему составу, можно менять их плотность и таким образом создавать интересные композиции.

Как должны сочетаться цвета

Если обратить внимание на самые интересные и удачные композиции, состоящие из штор и тюля, то можно заметить, что в них правильно подобраны цвета.

Если правильно подобрать оттенки, можно создать впечатление обо всём интерьере. К примеру, оттенки могут сделать комнату темнее или светлее, сделать её шире или уже. Из самых интересных комбинаций можно выделить:

Использование белого тюля и портьер насыщенного, контрастного цвета.

К примеру, это может быть синий или красный цвет.

Для того, чтобы добавить света в комнату, можно использовать тюль белого цвета и шторы, выполненные в пастельных тонах, к примеру бежевые или мятные.

Жёлтый тюль отлично будет сочетаться с синими оттенками.

Создавать спокойную композицию по цвету достаточно сложно, необходимо обладать определёнными знаниями в колористике и понимать различия, которые есть у тканей.