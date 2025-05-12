Что такое административный иск
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Что такое административный иск

12 мая 2025

Административным иском называется юридический документ. С этим оформленным по установленному порядку документом истец обращается в судебные инстанции с требованием о защите личных интересов в порядке административного дела. Таким образом защищаются права и свободы и законные интересы в области административного или другого публичного правоотношения. Помочь составить административный иск могут специалисты компании "Pravoleg".

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Одной из основных особенностей такого иска – это то, что одной из действующих сторон, которая принимает участие в деле, является государство или его органы.

Такое исковое заявление подается в следующих случаях:

  • Оспаривание постановлений и других актов официальных лиц.
  • Требование признания неправомерными действия или бездействия местных органов власти, госорганов, и других ведомств.
  • Обязательства осуществить действия или воздержаться от них, когда такой метод установлен законодательством.
  • Присуждение выплаты и защита другими способами (по иным требованиям).

По правилам подается такой иск об оспаривании кадастровой цены на собственность.

Общий срок подачи такого иска – 3 месяца, с момента, когда заявителю стало известно, что его права и свободы и законные интересы были нарушены.

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Как подается административный иск

Такой иск подается обязательно в письменном виде и должно быть подписано уполномоченным лицом. Его может подписать истец (если это юридическое лицо).

Также поставить подпись имеет право представитель истца по доверенности. В исковом заявлении указываются:

  • Название судебной инстанции.
  • Название истца.
  • Название ответчика.
  • Данные о том какие права, свободы и интересы нарушены.
  • Перечисление требований и их обоснование.
  • Информация о соблюдении досудебного порядка решения вопроса.
  • Данные о возможных принятых действиях вопроса до подачи на рассмотрение в судебные инстанции, если такие имеют место.
  • Информация о подаче жалобы.
  • Результаты её рассмотрения при условии, что такая жалоба имеет место.
  • Перечень прилагающейся к заявлению документации.

Такое исковое заявление можно подать в судебную инстанцию следующими способами:

  • Лично.
  • Почтовым отправлением (дата заявления исчисляется после подачи документации на почту).
  • В электронном формате через сайт государственных услуг.

Для подачи искового заявления рекомендуется обратиться к юристу, который поможет вам грамотно оформить исковое заявление.



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