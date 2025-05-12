Что такое административный иск

Административным иском называется юридический документ. С этим оформленным по установленному порядку документом истец обращается в судебные инстанции с требованием о защите личных интересов в порядке административного дела. Таким образом защищаются права и свободы и законные интересы в области административного или другого публичного правоотношения. Помочь составить административный иск могут специалисты компании "Pravoleg".
Одной из основных особенностей такого иска – это то, что одной из действующих сторон, которая принимает участие в деле, является государство или его органы.
Такое исковое заявление подается в следующих случаях:
- Оспаривание постановлений и других актов официальных лиц.
- Требование признания неправомерными действия или бездействия местных органов власти, госорганов, и других ведомств.
- Обязательства осуществить действия или воздержаться от них, когда такой метод установлен законодательством.
- Присуждение выплаты и защита другими способами (по иным требованиям).
По правилам подается такой иск об оспаривании кадастровой цены на собственность.
Общий срок подачи такого иска – 3 месяца, с момента, когда заявителю стало известно, что его права и свободы и законные интересы были нарушены.
Как подается административный иск
Такой иск подается обязательно в письменном виде и должно быть подписано уполномоченным лицом. Его может подписать истец (если это юридическое лицо).
Также поставить подпись имеет право представитель истца по доверенности. В исковом заявлении указываются:
- Название судебной инстанции.
- Название истца.
- Название ответчика.
- Данные о том какие права, свободы и интересы нарушены.
- Перечисление требований и их обоснование.
- Информация о соблюдении досудебного порядка решения вопроса.
- Данные о возможных принятых действиях вопроса до подачи на рассмотрение в судебные инстанции, если такие имеют место.
- Информация о подаче жалобы.
- Результаты её рассмотрения при условии, что такая жалоба имеет место.
- Перечень прилагающейся к заявлению документации.
Такое исковое заявление можно подать в судебную инстанцию следующими способами:
- Лично.
- Почтовым отправлением (дата заявления исчисляется после подачи документации на почту).
- В электронном формате через сайт государственных услуг.
Для подачи искового заявления рекомендуется обратиться к юристу, который поможет вам грамотно оформить исковое заявление.