Что такое административный иск

Административным иском называется юридический документ. С этим оформленным по установленному порядку документом истец обращается в судебные инстанции с требованием о защите личных интересов в порядке административного дела. Таким образом защищаются права и свободы и законные интересы в области административного или другого публичного правоотношения. Помочь составить административный иск могут специалисты компании "Pravoleg".

Одной из основных особенностей такого иска – это то, что одной из действующих сторон, которая принимает участие в деле, является государство или его органы.

Такое исковое заявление подается в следующих случаях:

Оспаривание постановлений и других актов официальных лиц.

Требование признания неправомерными действия или бездействия местных органов власти, госорганов, и других ведомств.

Обязательства осуществить действия или воздержаться от них, когда такой метод установлен законодательством.

Присуждение выплаты и защита другими способами (по иным требованиям).

По правилам подается такой иск об оспаривании кадастровой цены на собственность.

Общий срок подачи такого иска – 3 месяца, с момента, когда заявителю стало известно, что его права и свободы и законные интересы были нарушены.

Как подается административный иск

Такой иск подается обязательно в письменном виде и должно быть подписано уполномоченным лицом. Его может подписать истец (если это юридическое лицо).

Также поставить подпись имеет право представитель истца по доверенности. В исковом заявлении указываются:

Название судебной инстанции.

Название истца.

Название ответчика.

Данные о том какие права, свободы и интересы нарушены.

Перечисление требований и их обоснование.

Информация о соблюдении досудебного порядка решения вопроса.

Данные о возможных принятых действиях вопроса до подачи на рассмотрение в судебные инстанции, если такие имеют место.

Информация о подаче жалобы.

Результаты её рассмотрения при условии, что такая жалоба имеет место.

Перечень прилагающейся к заявлению документации.

Такое исковое заявление можно подать в судебную инстанцию следующими способами:

Лично.

Почтовым отправлением (дата заявления исчисляется после подачи документации на почту).

В электронном формате через сайт государственных услуг.

Для подачи искового заявления рекомендуется обратиться к юристу, который поможет вам грамотно оформить исковое заявление.