Какие налоги на недвижимость в Испании

Испания является не только красивой, но и современной страной. Здесь можно приобрести дом, который построен согласно самым современным строительным требованиям.

Продажа элитной недвижимости в Испании выполняется специальными организациями, которые подбирают строения под индивидуальные требования каждого заказчика. Более подробно узнать о таких услугах можно на специальных сайтах фирм в интернете.

Налоги при покупке недвижимости

Осуществление любых сделок предполагает оплату определенной суммы налога на товар. Зачастую это касается любого вида недвижимости. Существует несколько видов налогообложения при подобных операциях, которые зависят от конкретных факторов:

Продавец и покупатель при оформлении сделки о продаже, выплачивают специальный комиссию агентству, с помощью которого выполнятся эта операция. Обратите внимание, что сумма регистрационного сбора и услуг нотариуса зависит от суммы сделки. Поэтому покупатель должен выплатить соответствующим организациям от 0,5 до 2 % от стоимости недвижимости. Когда объект заключает сделку на первичном рынке недвижимости, тогда уплачивается налог в размере 10%, а при покупке земли под строительство или осуществления других коммерческих операций, нужно будет выплатить уже до 21% от общей стоимости. Также следует отметить, что в Испании существует также своеобразных гербовый сбор, процентное соотношение которого зависит уже от конкретного региона, где выполняется сделка. Покупая недвижимость на вторичном рынке, покупателю следует уплатить налог, который подтверждает передачу прав собственности. Его размер зависит также от региона, поэтому следует предварительно уточнить его показатели.

Налоги на владение

Следует отметить, что уплата определенной суммы денег выполняется также владельцами недвижимости. Этот налог зависит от стоимости вашего состояния. Так не облагается налогами имущество, цена которого не превышает 700 тыс. евро. Вся недвижимость при этом учитывается и суммируется, что и влияет на общий процент.

Следует отметить, что максимальные суммы оплаты зависят также от стоимости ваших владений. Так, например, если вы владеете имуществом на суму около 10 млн. евро, тогда вам придется ежегодно выплачивать около 180 тыс. евро налога.

Чтобы узнать более детальную информацию, следует обратиться к специалистам, которые подробно расскажут все нюансы налогообложения в Испании.