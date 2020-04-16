Кирпич рядовой и облицовочный: характеристики и отличия

Эти два вида кирпича имеют существенные различия по многочисленным параметрам. Но самыми важными из них являются составляющие компоненты и внешний вид, точность в геометрических показателях и степень морозоустойчивости, марка прочности и предназначение, а также область использования материала.

Рядовой тип кирпича применяют для создания стен, в то время как облицовочный – для декоративного типа отделки. Именно из этого и вытекают предъявляемые требования к материалам. По доступной цене в Одессе кирпич можно найти на базе стройматериалов КУБ https://lviv.kub.in.ua/muruvalni-materialy/cegla/.

К рядовому типу кирпича требования являются менее жёсткими. Основным из них является то, чтобы он смог выдержать оттаивания и замораживания в пределах 35 – 50 циклов.

При этом марка устойчивости должна быть не ниже М-75. Если будет создаваться сооружение в один этаж, то лучше всего использовать кирпичи марки М-125 или М-100.

А вот с кирпичом облицовочного типа всё гораздо сложнее. Он должен обладать хорошими показателями устойчивости к атмосферным осадкам и к температурному режиму, к морозам и к нагрузкам механического типа.

Помимо этого, он должен обладать привлекательным внешним видом. Отклонения по размерам могут составлять не более 1 миллиметра у облицовочного типа и не более 3 миллиметров у рядового.

Состав

По собственным параметрам рядовой тип кирпича должен существенно уступать облицовочному. Это связано с тем, что воздействиям окружающей атмосферы он подвергается чаще. Показатель морозоустойчивости должен быть в пределах 50 – 100 циклов. При этом используемая марка должна быть не ниже М-125.

По составляющим элементам также присутствуют значительные различия. Кирпич рядовой может быть двух разновидностей: силикатный (соединение извести с песком в соотношении 1:9) и керамический (производится из глины обожжённой).

При этом кирпич облицовочный может быть разделён на такие типы как: ангобированный и глазурованный, силикатный и клинкерный, гиперпрессованный и керамический. Кирпич керамического типа может различаться и по методу формовки: ручной, с узорами и с бороздами, с вручную сделанными узорами и с гербами, с буквами.

Оттенок у рядового кирпича кирпично-красный. А вот у облицовочного кирпича оттенок может колебаться от светлого до тёмного. Достигается такое разнообразие при помощи соединения глины с разными цветами. У кирпича силикатного разнообразие оттенков ещё большее.