он думал и был вознагражден идеей
Как складывать женские колготки?
13 июля 2018

Каждая девушка располагает несколькими парами колготок, чулок. Чтобы сократить время на создание образа (выбор одежды), многие советуют реорганизовать собственный гардероб в соответствии с правилами порядка и доступности. Речь идёт о том, что каждое отделение шкафа должно принадлежать конкретным вещам. Благодаря такой организации всегда можно выбрать оптимальный вариант одежды (составить комплект). Естественно, постольку-поскольку одежды всегда много, храниться она должна определённым образом (чтобы занимать минимально возможное количество пространства).

На сайте https://www.redmega.ru/catalog/2 представлен широкий ассортимент женских колготок. Данная публикация посвящена не выбору, не правильному надеванию, а корректному хранению женских колготок, чулок. Казалось бы, в этом нет ничего сложного. Тем не менее, опыт показывает, что в гардеробе у подавляющего большинства девушек царит «управляемый хаос».

Практические советы по хранению колготок

Практические советы по хранению колготок

Современный рынок предоставляет огромное количество самых различных моделей колготок. Причём разнообразие касается не только размеров, плотности, но и текстуры. Речь идёт о том, чтобы не пытаться отремонтировать стрелки на колготках – покупайте новые!

Хранить колготки достаточно просто – необходимо лишь уметь складывать их компактно. Ниже приводится один из примеров:

  • разложите колготки на плоской поверхности;
  • сложите их ровно пополам (вдоль);
  • следите за тем, чтобы стопы колготок лежали одна на другой;
  • часть колготок в области пояса сложите на 15 см (как правило, это стандартная высота полки для хранения в гардеробе нижнего белья);
  • в получившийся карман необходимо заправить оставшуюся часть колготок;
  • сложите часть колготок несколько раз от стоп к поясу и заверните получившийся прямоугольник в ранее созданный карман.

Благодаря такому складыванию колготки занимают минимально возможное количество пространства. При этом, Вы без труда сможете увидеть цвет конкретных колготок в стопке, а также их текстуру.

Хранение чулок: в чём отличие?

Хранение чулок: в чём отличие?

Разница заключается в том, что резинка (набедренная) у чулок гораздо шире. Чтобы получить всё тот же карман, в который упаковывается остальная часть колготок, резинку придётся сложить несколько раз.

Точнее говоря, края резинки складываются вовнутрь, после чего верхняя часть чулок точно также на 15 см складывается по направлению к стопе.

Остальная процедура складывания чулок ничем не отличается от складывания колготок.

Смотрите также:

В видео наглядно демонстрируется процесс складывания и колготок, и чулок:

Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • rubi: Не всегда получается самостоятельно разобраться в SEO оптимизации и сразу раскрутить сайт в ТОП, потому я для...
  • serge: Если только часть работ выполняется машинным способом, то выгода может быть ощутима лишь в промышленных...
  • Сергей: В Греция отдыхаю уже во второй раз и для меня эта страна самая любимая. Здесь действительно есть на что...
  • rubi: Хорошая статья, однако лучше учиться у специалиста, для этого есть консультации по SEO в sezzam...
  • Олег: На странице бюро переводов “Азбука” Киева http://azbuka-bp.com.ua/ru/kie v.html заказал он-лайн...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!