Как складывать женские колготки?

Каждая девушка располагает несколькими парами колготок, чулок. Чтобы сократить время на создание образа (выбор одежды), многие советуют реорганизовать собственный гардероб в соответствии с правилами порядка и доступности. Речь идёт о том, что каждое отделение шкафа должно принадлежать конкретным вещам. Благодаря такой организации всегда можно выбрать оптимальный вариант одежды (составить комплект). Естественно, постольку-поскольку одежды всегда много, храниться она должна определённым образом (чтобы занимать минимально возможное количество пространства).

На сайте https://www.redmega.ru/catalog/2 представлен широкий ассортимент женских колготок. Данная публикация посвящена не выбору, не правильному надеванию, а корректному хранению женских колготок, чулок. Казалось бы, в этом нет ничего сложного. Тем не менее, опыт показывает, что в гардеробе у подавляющего большинства девушек царит «управляемый хаос».

Практические советы по хранению колготок

Современный рынок предоставляет огромное количество самых различных моделей колготок. Причём разнообразие касается не только размеров, плотности, но и текстуры. Речь идёт о том, чтобы не пытаться отремонтировать стрелки на колготках – покупайте новые!

Хранить колготки достаточно просто – необходимо лишь уметь складывать их компактно. Ниже приводится один из примеров:

разложите колготки на плоской поверхности;

сложите их ровно пополам (вдоль);

следите за тем, чтобы стопы колготок лежали одна на другой;

часть колготок в области пояса сложите на 15 см (как правило, это стандартная высота полки для хранения в гардеробе нижнего белья);

в получившийся карман необходимо заправить оставшуюся часть колготок;

сложите часть колготок несколько раз от стоп к поясу и заверните получившийся прямоугольник в ранее созданный карман.

Благодаря такому складыванию колготки занимают минимально возможное количество пространства. При этом, Вы без труда сможете увидеть цвет конкретных колготок в стопке, а также их текстуру.

Хранение чулок: в чём отличие?

Разница заключается в том, что резинка (набедренная) у чулок гораздо шире. Чтобы получить всё тот же карман, в который упаковывается остальная часть колготок, резинку придётся сложить несколько раз.

Точнее говоря, края резинки складываются вовнутрь, после чего верхняя часть чулок точно также на 15 см складывается по направлению к стопе.

Остальная процедура складывания чулок ничем не отличается от складывания колготок.

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В видео наглядно демонстрируется процесс складывания и колготок, и чулок: