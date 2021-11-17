Какие книги будут интересны детям 5-6 лет?

Интернет – источник информации, а книги – источник знаний. Шансы ребёнка на счастливую судьбу существенно увеличиваются, если означенный тезис он усвоит в самом раннем возрасте. Прививать потребность к чтению важно с 5-6 лет. В этом возрасте чтение книг позволяет ребёнку не только расширять свой скудный словарный запас, но и усваивать поведенческие паттерны. Ребёнок следит за развитием персонажа, его действиями и последствиями.

На сайте bookking.com.ua/dytiacha-literatura родитель сможет найти массу полезной литературы для ребёнка. Регулярное чтение и последующее обсуждение прочитанного с родителями улучшает психологический контакт с ребёнком.

Список рекомендованной литературы

Чтение полезно. Это утверждение остаётся истинным лишь в случае качественной литературы, подходящей ребёнку по возрасту. Рекомендуем обратить внимание на следующие произведения:

В. Катаев – Цветик-семицветик;

Н. Носов – Приключения незнайки;

С. Прокофьева – Лоскутик и облако;

В. Бианки – Где раки зимуют, Как муравьишка домой спешил;

А. Волков – Волшебник изумрудного города;

В. Драгунский – Профессор кислых щей, Денискины рассказы.

Ни в коем случае не давайте ребёнку книгу в детском возрасте, которую не прочли самостоятельно.

Сегодня книжные полки магазинов наполнены детской литературой, которая опосредованно внедряет ребёнку основы гендерной теории (человек может самостоятельно выбирать себе пол).

Ребёнок не любит читать

Даже при уверенном чтении, дети часто избегают чтения. Родители должны всяческим образом мотивировать ребёнка. Подход кнута и пряника здесь не подходят. Важно развивать в ребёнке любовь к книге.

Достигается это в большей степени личным примером. Дети в раннем возрасте всё повторяют за родителями. Если 6-летний сорванец видит, что его отец читает книги ежедневно, он будет повторять за ним.

Полезно, когда книги для 5-6 лет располагают красочными иллюстрациями.

Сегодня ради покупки книг даже не нужно идти в книжный магазин – книги продаются в Интернете.

Обратим внимание, что ребёнку полезно читать бумажные книги. Чтение с дисплея гаджета существенно уступает по совокупному ряду параметров (запах новой книги, тактильные ощущения от перелистывания страниц, использование закладок и т.д.).

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В видео предложена литература для детей в возрасте от 4 до 6 лет: