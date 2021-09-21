Как делается продвижение авторов на ЛитРес?

ЛитРес – одна из крупнейших Интернет-библиотек с русскоязычной литературой. Здесь можно приобрести книги не только в текстовом, но и в аудио-формате. В отличие от большинства аналогов, на ЛитРес книги именитых авторов соседствуют с самиздатом. Огромное количество людей (не только из РФ) ежедневно выбирают на ЛитРес себе чтиво: развлекательное, образовательное.

Чтобы успешно продавать собственные книги на этой площадке, автор должен победить к конкуренции. Продвижение на ЛитРес подразумевает комплекс мер, эффективным образом продвигающих книгу на фоне конкурентов. Речь идёт не только о продвижении самого автора (ещё до выхода самой книги).

Реклама книги ещё до её публикации

Настоятельно рекомендуется начинать продвижение автора заранее. Речь идёт о следующих подходах:

создание комъюнити автора (работа с собственной аудиторией);

распространение о будущей книге в профильных комъюнити в социальных сетях;

маркетинг в контекстной рекламе и таргетированной рекламе.

Обратим внимание автора книг на то, что к социальным сетям сегодня так же относят и мессенджеры. Не стоит недооценивать эффективность маркетинга в Телеграмм.

Вышеозначенный подход позволяет подготовить аудиторию к выходу книги. В последующем достаточно будет лишь указать ссылку для покупки контента, чтобы получить первые отзывы, оценки.

Продвижение книги от «НовыеИмена»

В случае обращения к профильным маркетологам, будут использованы следующие методики продвижения книги:

повышение рейтинга ЛитРес;

повышение оценок;

получение статуса (Бестселлер, Хит Продаж и т.д.);

вывод книги в топ конкретного раздела (Фантастика, Публицистика и т.д.).

Обратим внимание на то, что подобные методы являются абсолютно конфиденциальными и работают исключительно на повышение репутации автора.

Как бы талантливо ни была написана книга, она не будет бить рекорды продаж без эффективной стратегии продвижения. Информации сегодня очень много. Книга гарантированно потеряется в терабайтах конкурирующих изданий, так и не попав на глаза потенциальной аудитории читателей.

Не стоит забывать о подарках для собственных читателей. Розыгрыш нескольких книг с автографом автора – отличный способ приковать интерес, обратить на себя внимание в хорошем смысле слова.

Из видео Вы узнаете, как ЛитРес продвигает авторов: