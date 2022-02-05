Какие есть виды холодильных шкафов для общепита

На предприятиях общественного питания постоянно приходиться иметь дело с поступающим сырьём (это продукты, в том числе с короткими сроками хранения) и готовыми изделиями, которые перед отправкой в цех обработки должны храниться при пониженных температурах.

Для этого каждое такое предприятие обязано иметь один или несколько холодильных шкафов, которые должны обеспечить хранение всего объёма продукции. По доступным ценам холодильник для напитков со стеклянной дверью предлагает компания “Цитадель” в Кирове.

Виды холодильных шкафов для предприятий общественного питания

Холодильные шкафы, применяемые на предприятиях общественного питания, классифицируются по следующим показателям:

Конструктивным особенностям.

Температурным значениям.

Способу создания заданной температуры. В них применяются в основном два метода формирования температурного режима: статический и принудительный.

В месте установки холодильного агрегата: вверху камеры или снизу.

Способу установки (горизонтальные или вертикальные).

Возможность перемещения или стационарный агрегат.

Системе управления: механическая или сенсорная.

Стоимости.

Компании производителя.

По конструктивным особенностям холодильные шкафы различаются по наличию дверей из стекла (шкафы витрины) или из металла.

Двери в этом случае могут быть раздвижными или распашными. В таких агрегатах формируются четыре температурных режима: низкотемпературный (до минус 25 градусов), среднетемпературный (в интервале от минус 6 до нуля градусов), высокотемпературные (в нутрии этих камер температура варьируется от плюс одного до плюс шести градусов) и комбинированные (способные изменять температуру от отрицательной до положительной).

Основные характеристики и особенности применения

Основными характеристиками таких устройств являются:

Объём морозильной камеры. Этот параметр может достигать нескольких сот литров.

Геометрические размеры всего агрегата.

Масса устройства.

Срок непрерывной работы. Большинство таких холодильных устройств, требует периодического обслуживания с полным отключением.

Количеству полок и расстояние между ними.

Ограничения по внешним климатическим условиям. Для некоторых типов холодильных шкафов требуется создавать климат в помещении согласно данным приведенным в инструкции по эксплуатации.

Все выпускаемые морозильные камеры соответствуют установленным стандартам с соблюдением положенных гигиенических норм.