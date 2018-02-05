Проблемы, которые решает платформа TokenGo: преимущества и отличия

Нужно ли говорить о том, что криптовалюта сегодня – это главный тренд в инвестиционной политике на любом уровне? Безусловно, все проекты, связанные с криптовалютным рынком вызывают о государства озабоченности. Именно это и останавливает многих потенциальных вкладчиков от участия в новых проектах. Тем не менее, ряд проектов, построенных на базе блокчейна, вполне безопасны и привлекательны в рамках среднесрочной и долгосрочной перспектив.

TokenGo – краудфандинговая система. Она даёт возможность найти компаниям, нуждающимся в инвестициях со стороны заинтересованных инвесторов. Для понимания сути проекта, уместно использовать следующие сравнение: TokenGo – это некоторый аналог биржи ценных бумаг. Только здесь в качестве акций используются токены. Кроме того, владельцы токенов не располагают частями компании.

ICO – виртуальный аналог IPO

Что предпринять молодым компаниям, которые располагают готовой бизнес-моделью, расчётными показателями, но не имеют для начала поступательного развития достаточных средств?

Отметим, что речь идёт решительно о любой сфере деятельности, а не только о бизнесах, так или иначе находящихся в поле IT-индустрии. Суть ICO от TokenGo заключается в следующем:

компания может воспользоваться инфраструктурой краудандинговой платформы;

на базе конструктора сайтов вполне могут быть интегрированы уже существующие проекты;

готовые шаблоны смарт-контрактов обеспечат практически немедленную эмиссию токенов, а также наполнение проекта;

биржа криптовалют обеспечит свободу в управлении финансовыми потоками.

Важно понимать, что TokenGo была построена на базе проекта Etherium. Это говорит о том, что были заимствованы лучшие аспекты, а недостатки устранены. Внутри TokenGo присутствует изначально два типа валюты.

GoCoin и GoPower: в чём разница?

Обозначенные в подзаголовке два типа валют имеют различную направленность. В частности, GoCoin используется исключительно для внутренних транзакций. Валюта GoPower, напротив, создана для вывода из системы с целью последующей обмены на любую существующую сегодня криптовалюту.

Процент прибыльности в сфере блокчейна может достигать нескольких сотен и даже тысяч процентов. Продуманная инвестиционная стратегия позволит утроить вложенный капитал в течение всего нескольких лет.

В качестве примера можно привести проект Stratis. Лишь за год рост прибыли от инвестиций составил 22 000%. Предпродажа GoPower уже идёт. Ожидаемый срок завершения – 10 февраля 2018 года.

Важно понимать, что валюта будет расти на 0,5% каждый день, после запуска ICO.

В видео будут продемонстрированы аспекты платформы TokenGO: