Какие есть виды выставочного оборудования и мобильных стендов

Выставочное оборудование является неотъемлемой частью любого массового мероприятия. Участие в выставке помогает познакомить потенциального клиента с продукцией компании или новшеством.

Для того, чтоб правильно преподнести информацию и чувствовать себя комфортно и уверенно во время проведения выставки, необходимо специальное выставочное оборудование. Вид и комплектация его зависит от желаемого способа подачи информации. Аренду выставочного оборудования на выгодных условиях предлагает компания maxibit-russia.ru.

Пресс-воллы.

Это удобный и недорогой вид выставочного оборудования. Состоит он из металлического каркаса и основы (бумажной, тканевой). Такой вариант оборудования может иметь разные размеры.

Он очень удобен в монтаже. На основу такого оборудования может быть нанесена любая информация. Также часто такие пресс-воллы используют для трансляции фото или видео информации.

Поп-ап стенды.

Такой вид оборудования тоже можно часто встретить на выставках. Он состоит из каркаса и фотопанелей, на которые может быть нанесена любая информация. По конструкции этот стенд является объемной решеткой, которая может быть как прямой, так и вогнутой.

Размеры такого оборудования могут быть разными. Часто требуются равносторонние конструкции, например, 3×3 м. Если нанесенное изображение должно быть прямоугольным, выбирают соответствующую форму и размер.

Шатры.

Такое оборудование используется для выездных мероприятий. Устанавливая шатер, представитель получает собственное пространство. Часто используют такое оборудование на открытом воздухе.

Конструкция шатра состоит из металлических элементов, составляющих каркас и ткани, которая служит стенками и потолком. Монтаж такого оборудования не сложен и сама конструкция в сложенном виде занимает минимум места.

Стойки для выставки.

Такие мобильные столики могут быть разной формы и размера. В зависимости от потребностей, участник выставки может выбрать подходящий вариант. Это оборудование используется на презентациях. Его часто используют как мини трибуну или стола для выставки продукции.

Буклетницы.

Этот вид оборудования просто необходим для распространения рекламной продукции. Варианты буклетниц могут быть разные. Главным критерием при выборе модели является доступность печатной рекламной продукции для каждого посетителя.

Такое оборудование может быть установлено в любой части выставочного комплекса. Конструкция легко складывается и переносится.