Что проверяет детский эндокринолог

Консультация детского эндокринолога может быть назначена участковым педиатром, либо иным узким специалистом для исключения нарушений эндокринной системы ребенка.

При первичном приеме врач ознакамливается с имеющимися заключениями и результатами исследований, а также ведет сбор анамнеза, иногда может направить на дополнительные анализы, УЗИ.

Записаться на прием к детскому эндокринологу в Краснодаре можно на сайте kids-med.ru/nashi-uslugi/consults/endokrinolog/.

Для чего нужна консультация детского эндокринолога

Прежде чем разбирать основные причины и замечания по самочувствию ребенка, необходимо отметить, что согласно протоколу Минздрава о профилактических осмотрах детей от 0 до 18 лет, рекомендуется консультация эндокринолога в определенном возрасте, в независимости от группы здоровья.

Первичный медицинский профилактический осмотр перед поступлением в ясли или детский сад, в 1 класс также подразумевает посещение эндокринолога.

Что смотрит детский эндокринолог

При первичном обращении, как и любой другой узкий специалист, детский эндокринолог проводит беседу с родителем и ребенком, тем самым собирая анамнез. Уточняет причины, которые привели пациента, а также изучает историю развития и болезни, задавая сопутствующие вопросы.

Принципиально важно определить соотношение роста и массы тела малыша, что предварительно может указывать на какие-либо потенциальные патологии.

Сам осмотр заключается в наружной пальпации участка шеи и горла, где расположена щитовидная железа, визуальный осмотр ротовой полости и языка, уточнение присутствует ли в дыхании запах ацетона, иные специфические выделения.

Важно отметить, что осмотр еще не дает оснований ставить диагноз, однако наличие налета на языке, отечность щитовидной железы, пропорции жировых отложений и общее состояние пациента во многом указывают врачу на очевидные проблемы в организме.

Что касается юношей и девушек переходного возраста и старшеклассников, то здесь еще и учитывается фактор полового созревания, для девочек — в каком возрасте отмечается менархе, регулярность менструального цикла.

Некоторые дополнительные вопросы, рассматриваемые детским эндокринологом, напрямую зависят от того, что привело пациента, какие жалобы на самочувствие.

Посещение врача эндокринолога обусловлено физиологическими особенностями развития детей, которые при своевременном диагностировании с большей вероятностью подвергаются коррекции и лечению.