Какие есть виды сетевых кабелей для Интернета (витая пара)?

Доступ в Интернет сегодня – необходимая для жизни коммуникация (наравне с электричеством и горячей водой). Интернетизация достигла таких масштабов, когда большинство пользователей уже забыло о том, как осуществлять покупки за бумажные деньги. Отчасти, это произошло из-за стремительного распространения коронавируса. Качество Интернет-соединения обеспечивается не только коммутационным оборудованием, но и применяемыми линиями. Речь идёт о кабелях передачи данных.

На сайте https://elmir.ua/cable/ представлен ассортимент кабелей «витая пара». Сегодня именно он наиболее распространён в подключении пользователя к Интернету. Существует несколько разновидностей этих кабелей, отличающихся в техническом плане. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с маркировкой, прежде чем совершать покупку.

Разновидности витых пар

Маркируются кабели в зависимости от «начинки» следующим образом:

STP (оплетены каждый провод в кабеле, а также существует общая оплётка);

F/UTP (каждая пара в кабеле обладает фольгированным экраном);

UTP (без заземления и защиты);

SF/UTP (присутствует двойная оплётка медью и фольгированное покрытие).

Наибольшее распространение получила витая пара UTP. Он самая доступная по цене. Но в ней нет ни экранов, ни оплёток. Ввиду этого кабель уязвим перед механическими повреждениями и электромагнитными помехами. На elmir.ua можно оформить покупку данного кабеля прямо сейчас.

Тем не менее, это не мешает провайдерам использовать этот кабель последние 18 лет точно.

В крупных городах, где требования к объёмам информации, территории покрытия сети и качеству соединения весьма высоки, внедряется относительно новая технология подключения – с помощью оптоволокна.

Чем оптоволокно отличается от витой пары?

В составе оптоволоконного кабеля находятся стеклянные нити. Каждая нить обладает пластиковой броней, поэтому об электромагнитных помехах говорить не приходится. Главным преимуществом оптоволокна считается максимальное расстояние для передачи данных без потерь.

Оно исчисляется сотнями километров. Кроме того, оптоволокно обеспечивает качественно новые скорости передачи информации.

Само по себе оптоволокно недорогое. Однако, чтобы корректным образом выполнить подключение приходится использовать высокотехнологичное оборудование. Им пользоваться умеет далеко не каждый монтажник.

Именно по этой причине в приоритете у провайдеров ещё долгое время будет витая пара, проверенная десятилетиями.

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В видео даются советы по выбору витой пары: