Их ещё называют хомутами нейлоновыми либо же кабельными. Это универсальное изделие для крепления, которое применяется для разнообразных монтажных манипуляций.

Вначале эти изделия необходимы были для того, чтобы в жгуты стягивать кабеля, а также чтобы монтировать их к разнообразным деталям и конструкциям. Широкий выбор нейлоновых кабельных стяжек предлагает компания termousadka.com.ua…styazhki.html.

Но в современном мире их область использования существенно выросла благодаря удобству крепления. Их многие используют и в быту, так как стоимость приемлемая для многих потребителей.

Кабельные стяжки, как правило, производят из нейлона. Это обусловлено его хорошей гибкостью и прочностью. Рекомендуется применять такой тип стяжек при температурном показателе не менее (-10) градусов.

Стоит помнить о том, что применять их можно как для наружных, так и для внутренних работ. Но попадания прямого воздействия ультрафиолета они не переживут.

Но на сегодняшний день присутствуют хомуты чёрного цвета, которые защищены от излучения солнца. Специалисты уверяют, что применить это изделие можно лишь единожды. Замок плотно будет зафиксирован после затягивания изделия. Демонтаж производится лишь путём разрыва.

Наиболее распространёнными вариантами для применения изделий являются:

Завязывание мешков и пакетов с разнообразной продукцией.

Крепёж конструкций с небольшой массой.

Крепление небольшого диаметра труб к различным конструкциям.

Монтаж кабелей и проводов к конструкциям из металла.

Соединение кабелей в один жгут.

Кабельные стяжки могут быть подразделены на такие типы, как термостойкие, с наличием анкерного крепления или монтажного отверстия, с дюбелем или же с двойным замком, а также усиленные или же разъёмные шариковые, с замком горизонтальным и с шильдиком, с площадкой для крепления и рычагом для открывания.

Выбор изделий и способ их открытия

Для того, чтобы изделие было подобрано максимально правильно, необходимо брать во внимание место применения. Также особое внимание обращается на длину стяжки в зависимости от того, что именно она будет стягивать.

Прочность изделий нужно учесть тогда, когда на них будет возлагаться определённая нагрузка. Прочность напрямую зависит от ширины стяжки. Цвет стяжки может выбираться любой. Как правило, стоимость цветных превышает стоимость на белые и чёрные варианты.

Конструкция хомутов для стяжки является таковой, что в процессе монтажа они будут занимать минимум времени. Чтобы изделие затянуть, достаточно просто хвостик затянуть в отверстие, которое размещено в начале.

Стоит обратить внимание на то, что обратного хода в этом изделии нет. После того, как перемещение далее будет невозможно, процесс затяжки считается оконченным.

Также присутствуют стяжки и многоразовые. Их можно открывать и по несколько раз применять.